經濟學人智庫預測明年10大風險情景 關注中美惡化、兩岸衝突

經濟學人智庫發表報告，作出10項可能對明年全球經濟增長及通脹帶來最大風險的情境預測，其中包括「中美關係惡化使全球經濟脫鉤」、「兩岸爆發衝突，迫使美國介入」等，兩者發生的可能性分別為「高」及「低」。

報告預測，疫情經濟復甦持續，明年全球GDP按年增長4.1%，但不同地區的復甦速度會有巨大差異。

經濟學人智庫報告列出全球10大風險情景：

1. 中美關係惡化迫使全球經濟完全脫鉤／可能性：高 2. 貨幣緊縮出乎意料的快速，並導致美國股市崩盤／可能性：非常高 3. 中國房地產崩盤導致經濟急劇放緩／可能性：高 4. 美國和全球金融狀況收緊，阻礙新興市場的復甦／可能性：高 5. 新的新冠病毒變種出現，並證明對疫苗具有對抗性／可能性：中等 6. 廣泛的社會動盪拖累全球復甦／可能性：非常高 7. 兩岸爆發衝突，迫使美國介入／可能性：低 8. 歐中關係顯著惡化／可能性：中等 9. 嚴重干旱引發飢荒／可能性：低 10. 國家之間的網絡戰，削弱主要經濟體的國家基礎設施／可能性：中等

據路透社報道，當中對全球經濟影響最大的四項情景，分別為「中美關係惡化使全球經濟脫鉤」、「中國房地產崩盤導致經濟急劇放慢」、「新的變種新冠病毒出現並證明對疫苗有對抗性」及「兩岸爆發衝突，迫使美國介入」。

報告稱，中美正爭奪在全球的影響力，美國總統拜登正試圖說服志同道合的國家（主要是西方國家）對華施壓，包括在貿易、技術、金融及投資等領域作限制及制裁，迫使一些市場和企業選邊站。在極端情況下，這或導致中立立場在經濟上無法立足，將市場二分為支持中國及支持美國陣營。

恒大危機受注目 憂樓市惡化掀房企連串違約

至於近期備受市場關注的恒大危機，外界憂慮會傳導至金融市場。報告認為，中國緊緊控制金融市場，其願意介入並救助公司意味國家擁有隔離財務困境的工具，使大規模的金融危機不大可能發生。

不過，許多中國房企均有類似的高負債情況，若樓市氣氛惡化導致行業出現連串違約，情況將更難控制，會令樓價崩盤、投資收縮、政府要出手救助銀行及家庭，家庭財富將受重創。種種因素將拖低中國實質GDP增速至遠低於近年6-7%的常態值。中國增長疲弱將引發全球經濟下滑，大宗商品出口國尤受影響。

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料北京不會對台灣直接衝突

至於兩岸關係，報告預期北京應不會對台灣展開直接衝突，因美國可能會介入。近期美台關係升溫，令中國軍機定期進入台灣西南海域。這些演習增加軍事誤判風險，如戰鬥意外碰撞的機會。

報告認為，兩岸一旦發生衝突將摧毀台灣經濟，包括全球供應鏈所依賴的半導體產業。同時，這還可能惹來美國、澳洲和日本參與的風險，為全球衝突埋下伏筆，帶來災難性的經濟後果。

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責任編輯：林佩怡

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