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國常會：對製造業中小微企業實施階段性稅收緩繳

經濟脈搏 20:22 2021/10/27

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央視新聞報道，國務院總理李克強今日主持召開國務院常務會議，部署對製造業中小微企業等實施階段性稅收緩繳措施，進一步加大助企紓困力度。

會議指出，製造業是實體經濟的基礎，中小微企業和個體工商戶是市場主體的重要組成部分，在發展經濟、擴大就業、改善民生等方面發揮着重要作用。要按照黨中央國務院部署，進一步做好「六保」特別是保就業保民生保市場主體工作。

煤電供熱企業 預計緩稅170億元左右

會議提出，對製造業小微企業（含個體工商戶）的稅款全部緩稅；對製造業中型企業的稅款按50%緩稅，特殊困難企業可申請全部緩稅。緩稅自11月1日起實施，至明年1月申報期結束，預計可為製造業中小微企業緩稅2000億元（人民幣，下同）左右。

另外為紓解煤電、供熱企業經營困難，對其今年四季度的稅款實施緩繳，預計緩稅170億元左右。上述緩稅延期繳納時間最長為三個月。

國務院常務會議並決定，延長境外投資者投資境內債券市場稅收優惠政策，促進對外開放和吸引外資。

會議指出，要堅持擴大對外開放，發揮國內大市場的優勢，加大吸引外資力度，鼓勵更多外資通過債券市場參與國內發展。會議決定，將境外機構投資者投資境內債券市場取得的債券利息收入免征企業所得稅和增值稅政策的實施期限，延長至「十四五」末，即2025年底。

會議要求，有關部門要依法依規做好向全國人大常委會備案工作，同時強化市場監管，遏制操縱市場等違法違規行為。

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責任編輯：蒯宇澄

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