【神州快訊】北京法定數字貨幣試驗區揭牌成立

日前，2021全球財富管理論壇在北京城市副中心舉辦。論壇現場，北京法定數字貨幣試驗區揭牌成立。

在人民銀行和北京市地方金融監督管理局的支持下，工、農、中、建、交、郵儲6大國有銀行在北京城市副中心積極開展北京法定數字貨幣試驗區試點應用及建設推廣工作。目前已在北京環球度假區、運河商務區、萬達廣場、東朗文創園等重點區域，打造購物消費、休閒娛樂、旅遊觀光、餐飲住宿、商務服務等多維數字人民幣應用場景的數字人民幣支付功能，同時創新數字人民幣支付、兌換方式，推廣智能穿戴支付設備，加快布設數字人民幣兌換機，實現本外幣與數字人民幣兌換便捷性。

「十四五」期間，北京城市副中心將依託「兩區」政策紅利，積極推進關鍵領域技術與應用創新，促進「金融+科技」融合應用，構建場景觸發與技術驅動相結合的示範推廣體系，高水平建設金融科技創新中心。按照「十四五」金融業規劃目標，北京城市副中心將積極推進北京法定數字貨幣試驗區建設：重點加快區內5G網絡建設，完善移動支付基礎設施；不斷打造數字人民幣生態場景、拓展應用功能，探索建設新型數字金融體系；發揮試驗區先行先試政策優勢，持續深化數字人民幣試點，加快技術研發、應用創新、市場推廣，打牢數字金融基礎，助力實體經濟高效、高質發展。

（資料由客戶提供）