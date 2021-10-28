蔡英文首次證實美軍在台訓練 胡錫進評「作死」：美軍駐台是破底線（第二版）

繼1979年美國與中華民國斷交、與中華人民共和國建交，最後一批駐台美軍離台後，台灣的蔡英文總統首次證實美軍在台進行訓練，但沒透露目前有多少美國軍事人員在台灣，僅說沒有大家想得那麼多。在北京，外交部曾表示，「斷交、廢約、撤軍」三原則是中美建交的前提，促美方停止售台武器和美台軍事聯繫。

大陸《環球時報》總編輯胡錫進更評價指，無論出於什麼目的，美軍駐台肯定是破底線，是引爆台海戰爭最危險的因素之一。

（第二版新增官媒總編輯胡錫進評論）

京：中方將採必要措施捍衛主權完整

蔡英文26日接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪時表示，來自北京當局的威脅「與日俱增」，並首次證實美軍在台進行訓練。她成為台灣數十年來首位承認美軍在台從事訓練目的的總統。最後一批駐台美軍於美國1979年與中華民國斷交、與中華人民共和國建交之後離開台灣。

美媒《華爾街日報》日前引述美國官員表示，大約20多名美國特種作戰部隊和支援部隊的成員，正為台灣陸軍小分隊訓練。美國海軍陸戰隊的成員則與當地海軍陸戰隊合作，進行小艇訓練。據稱，這些官員說，這些美國軍人已在台灣進行了至少一年的軍事作業。

布林肯籲支持台灣參與聯合國 華使館：為台獨撐腰不會得逞

京駁布林肯：美若續打台灣牌 必給中美關係造成顛覆性巨大風險

當時，在北京，外交部發言人趙立堅回應指，

一個中國原則是中美關係政治基礎。「斷交、廢約、撤軍」三原則是中美建交的前提。美方在《中美建交公報》中明確承諾，美同台保持文化、商務和其他非官方關係。 美方應充分認清涉台問題的高度敏感性和有關問題的嚴重危害性，恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止售台武器和美台軍事聯繫，以免嚴重損害中美關係與台海和平穩定。 中方將採取一切必要措施，捍衛主權和領土完整。

蔡英文：認為美國將協助台灣

當被問及是否有信心美國有必要時將協防台灣抵抗中國大陸，蔡英文回答說：「我確實有信心。」

她強調「與美大範圍的合作的用意是增加我們國防力」，但沒透露目前有多少美國軍事人員在台灣，僅說沒有大家想得那麼多。

美國總統拜登稍早前被問及台灣若遭到中國大陸攻擊、美國會否防衛台灣時回覆說：「會，我們對此有承諾。」白宮後來澄清，拜登並未宣布政策改變，美國對台政策不變。對此，蔡英文告訴CNN，大家對拜登這句話的意思「有不同解讀」。

莫里森暗示願出兵？台灣倘爆衝突 澳洲將支援美國

台灣軍力如何？服役青年：「四個月訓練中許多時間在掃樹葉」

中美關係回暖？習智囊：未到轉折點 美對台政策實際已改變

蔡英文表示，她認為，如果台灣遭到中國大陸攻擊，「鑒於我方與美國長期關係」，美國和區域其他民主政體將出手協助。

當被問及台灣是否有能力在無協防情況下自我防衛，蔡英文說，台灣會「盡可能地」自我防衛，「但容我再次強調，重要的是我們有來自盟友和理念相近各國的支持」。

胡錫進今日在微博上發布評論指，「蔡英文首次證實美軍存在於台灣，作死！」

他說，「無論出於什麼目的，美軍駐扎台灣肯定是破底線的事，是引爆台海戰爭最危險的因素之一。民進黨當局如果看到大陸今天沒有採取軍事行動，就認為今後也不會，大陸會縱容他們損害中國國家主權的任何行徑，那是極其危險的誤判。」「民進黨當局試圖挾洋自重實現分裂台灣的魚死網破，結局只有他們死，絕不會有網破！」

責任編輯：尹航

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道