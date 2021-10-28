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【中美角力】拜登抨北京對台行動 李克強籲把南海建設成合作之海

國情動向 10:53 2021/10/28

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東亞峰會周三（27日）線上舉行，中美均提到海上問題。美國總統拜登表示，美國將與東南亞國家一起捍衛海洋自由和民主，並形容北京對台灣的行動具「脅迫性」，威脅和平與穩定。中國國務院總理李克強則稱，維護南海和平穩定符合各方共同利益，呼籲各方支持地區國家把南海建設合作之海。

外電指出，東南亞已成為美國和中國之間的戰略戰場。今次拜登出席東亞峰會，是時隔4年再有美國總統參加，被認為是拉攏東盟領導人抗衡中國。

拜登在峰會上，宣布將開始與印太區的夥伴，就建立一個區域經濟框架展開會談。

拜登：美對台承諾堅如磐石

他重申美國對印太地區的持久承諾，並尋求一個開放、互聯、繁榮、有彈性和安全的地區。他又表示，美國將繼續與盟友和夥伴站在一起，支持民主、人權、法治和海洋自由。

在台灣問題上，拜登強調美國對台承諾「堅如磐石」，並對北京的脅迫行動表示嚴重關切，批評這些行動威脅到地區和平與穩定。

近期中美就台灣問題角力不斷，拜登早前受訪時表態，若北京攻打台灣，美國會保護台灣。白宮其後澄清，美國對台政策不變。在北京，外交部敦促美國恪守一個中國原則，在台灣問題上謹言慎行，不向台獨分裂勢力發出任何錯誤信號，以免嚴重損害中美關係和台海和平穩定。

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李克強：維護南海和平穩定符各方利益

同場出席東亞峰會的李克強則強調，維護南海和平穩定、維護南海航行和飛越自由符合各方共同利益。他指出，南海和平穩定關乎中國切身利益。在中國和東盟國家共同努力下，南海局勢整體保持穩定，航行和飛越自由也從未發生過問題。

他表示，中國堅持走和平發展道路，始終同東盟國家一道，根據包括《公約》在內的國際法，結合地區實際情況，在相互尊重的基礎上妥善處理南海問題。正在積極推進「南海行為準則」磋商。

他強調，地區國家為維護南海和平穩定所作出的努力應得到尊重。希望各方支持地區國家把南海建設成為和平、友好和合作之海。

中俄軍艦繞日後 美航母與日本護衛艦南海演習

責任編輯：林佩怡

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