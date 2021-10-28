拜登將開民主峰會 美國務院：台灣在符合「一中政策」下就參會洽談

美國總統拜登12月召開民主峰會，台灣是否受邀受關注。美國國務院未直接證實台灣是否受邀，也未說明可能會以何種方式參與，但稱，台灣已在符合美國「一個中國政策」的情況下，就參與峰會一事（與美方）洽談。

據台媒「中央社」報道，拜登（Joe Biden）12月9日至10日將召開虛擬領袖民主峰會。當被詢問是否寄送邀請函給台灣時，美國國務院未直接證實台灣是否受邀，也未說明可能會以何種方式參與。但一位發言人以不具名方式回應，台灣已在符合美國「一個中國政策」的情況下，就參與峰會一事（與美方）洽談，一中政策是以台灣關係法、美中3項聯合公報與對台6項保證作為指引。

這位發言人說，美國相信台灣能對峰會目標做出有意義承諾，包含對抗威權、打擊貪腐，以及在海內外促進人權。

發言人還表示，台灣在促進、保護LGBTQI+族群（同性戀、雙性戀、跨性別、酷兒、雙性人和其他）人權上也扮演領導地位。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）3月出席眾議院外交委員會聽證會時承諾會邀請台灣參與12月民主峰會。布林肯當時說，台灣是強健民主政體、科技重鎮，也是一個能對世界作出貢獻的國家。

此外，布林肯近日還發表聲明，呼籲所有聯合國成員國支持台灣參與聯合國體系，他形容這並非政治議題，而是務實做法，而且符合「一中政策」。

在北京，外交部發言人趙立堅批評，此舉嚴重違反「一個中國」原則，對此強烈不滿，已提出嚴正交涉。趙立堅警告，若美繼續打台灣牌，必然會給中美關係造成顛覆性的巨大風險。

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責任編輯：尹航

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