【內地疫情】昨增23本土確診 黑龍江黑河疫情再起急封城

內地新冠肺炎疫情持續，昨（27日）新增39宗確診病例，本土病例佔23宗；另報告11宗本土無症狀感染個案。黑龍江疫情再起，通報新增1宗本土確診病例和3宗無症狀感染個案，均在黑河市。當地實施最嚴格管控措施，小區實行封閉管理，巴士和的士一律停駛。

據國家衛健委通報，新增本土病例分佈為甘肅8宗、內蒙古7宗、北京3宗、寧夏2宗、黑龍江1宗、山東1宗、四川1宗。本輪疫情自10月17日爆發以來，累計報告270宗本土確診病例，涉及逾12省市。

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在黑龍江，爆發疫情的黑河市今日（28日）凌晨零時起，實施最嚴管控。除保障社會生活運轉的水電油氣暖和通信保障等部門外，一律停工停產停業；所有居民小區、市城區周邊村屯實施封閉管理，並安排專人值守。市內交通同樣受管制，巴士、的士一律停駛，市區車輛和人員一律不得出城，除生活物資保障、能源運輸、醫療物品運輸車輛外，其他人員車輛非必要不得入城。

為嚴防疫情輸入，黑龍江佳木斯市通報稱，今日起至11月3日，全域進入為期7日的應急管控措施。期間，涉疫地區抵佳人員均須持48小時核酸檢測陰性報告；零售藥店亦禁止出售退燒、止咳、抗病毒等藥品，發現購買人員，需登記信息並第一時間報告所屬社區。

在北京，新增3宗本土確診病例及2宗無症狀感染。市內通州區報告有冷鏈運輸貨車司機，為應對檢查、方便進京，使用企業老闆提供的偽造核酸證明，企圖矇混過關，在進京檢查站被民警查獲。目前，涉事司機及其老闆已被被通州公安分局依法行政拘留。

責任編輯：易燕丹

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