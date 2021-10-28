【中印衝突】中國通過《陸地界法》印憂影響邊境緊張局勢

中國日前通過《陸地國界法》，規定對非法越界者「中國執勤人員必要時可以依法使用警械和武器」。印方連日表達對該法的擔憂，印度外交部發言人10月27日表示，擔憂中國新的陸地國界法可能會對兩國之間持續的邊境緊張局勢造成影響，稱這項立法是「單方面行動」。

據新華社報導，10月23日十三屆全國人大常委會第三十一次會議表決通過了《中華人民共和國陸地國界法》，明年1月1日起實施，訂明中華人民共和國的主權和領土完整，神聖不可侵犯；國家可採取有效措施堅決維護領土主權及陸地國界安全，亦會通過談判與陸地鄰國處理陸地國界及相關事務，妥善解決爭端和歷史遺留的邊界問題。該法又要求，國家有權力防範和打擊任何損害領土主權和破壞陸地國界的行為。有關部門可採取有效措施，加強邊防建設。

印度媒體《印度快報》直接以《中國新的陸地國界法和印度的擔憂》為題，表示了對該法律的憂慮。報道稱，中國與包括印度在內的14個國家接壤，而中國祇與印度和不丹有陸地邊界爭議。但在不久前，中國與不丹簽署了諒解備忘錄，加快談判解決邊界爭端。

因此，《陸地國界法》的公佈，讓印度感受到了「被孤立」，印度將這部法律解讀為中國祇是在針對印度。印度認為，這部使中國的邊界“神聖不可侵犯”的法律表明，中國會堅持目前中印邊境問題上的立場。

【中印衝突】中印軍長級會談 中方：印方堅持不合理不切實際要求

中印傳向邊境遣兵數萬！規模數十年最大 或重燃緊張

印方籲中方避免單方面行動

印度外交部發言人巴格奇（Arindam Bagchi）27日表示，中國「單方面」決定推動立法，可能會對中印兩國現有的邊境管理和邊界問題的雙邊安排產生影響，印度方面對此感到擔憂。

巴格奇稱，無論是對中印邊界問題，還是對維護中印邊界實控線地區的和平與安寧，這樣的單方面舉動不會對雙方早些時候達成的安排產生影響。印方也希望中國避免以這項法律為藉口採取行動，以免單方面改變中印邊境地區的局勢。

巴格奇還表示，印度認為，中國這項新法律的通過並不會賦予中國與巴基斯坦於1963年簽署的中巴邊界協定任何合法性，印度政府一貫認為該協定是非法和無效的。

責任編輯：袁瑋婧

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁