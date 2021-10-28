抗衡中國？拜登宣布與合作夥伴 探討制定印太經濟框架

中美角力持續，美國被指加大拉攏東盟國家，抗衡中國。美國總統拜登周三（27日）線上出席東亞峰會時，宣布將開始與印度-太平洋地區的夥伴，就建立一個區域經濟框架展開會談。

白宮公布，這個框架將圍繞貿易便利化、數字經濟與技術標準、供應鏈韌性、脫減與清潔能源、基礎設施、勞工標準以及其他共同關心的領域，但未有披露更多細節。

路透社引述美國 一名高級官員強調，拜登提到的倡議並非一項貿易協議。

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美不重返CPTPP 印太戰略缺經濟範疇

報道指出，在美國前總統特朗普退出TPP（全面與進步跨太平洋夥伴關係協定CPTPP的前身）後，美國的印太戰略被指缺少了經濟內容。中國上月宣布申請加入CPTPP，惟拜登上任以來，一直無意重返CPTPP，這協定被認為可能會損及美國就業，白宮強調，會繼續在印太地區建立經濟關係。

此外，美國沒有參加區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）。東盟10個成員國與中國、日本、南韓、澳洲和新西蘭去年正式簽署協定。總理李克強近日出席東盟系列峰會時，表示要加緊推動協定盡早生效。

除了美國推動在印太建立經濟關係，澳洲和東盟周三亦同意建立「全面性戰略夥伴關係」。澳洲總理莫里森（Scott Morrison）表示，該協定將強化外交和安全關係，並承諾澳洲將以實質性做法加以支持。

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責任編輯：林佩怡

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