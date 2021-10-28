內地多地菜價肉價上漲 CPI面臨上行壓力

受降雨、低溫等氣候影響，内地蔬菜價格近期迅猛上漲，與此同時，豬肉價格也出現了反彈，今年來維持低位的居民消費價格指數(CPI)正面臨攀升壓力。

彭博：料蔬菜價格漲幅按年超三成

據彭博社報道，商務部的數據顯示，蔬菜批發價格已明顯脫離近年同期的區間。彭博用中國農業農村部的數據測算，截至10月26日，重點監測的28種蔬菜均價較國慶節前上漲了34%，按年漲幅亦達到30%。

分區域來看，山東壽光被稱為「中國蔬菜之鄉」。據證券時報報道，當地蔬菜種植戶趙先生說，今年地頭菜價格確實較往年有所提高，這與產量減少有關。在國慶期間由於當地陰雨天氣的關係，部分蔬菜受損，蔬菜生產速度放緩。

趙先生強調，蔬菜價格本身也有周期性。根據經驗，初秋時節常常會出現供應青黃不接的情況，這會抬升蔬菜價格。此外，種植成本增加、外包裝紙箱漲價、油價上升抬高運輸成本等都是推升蔬菜價格上漲的原因。

報道稱，在北京某菜場，有市民表示，雖然近期葉菜價格仍不低，但胡蘿蔔、土豆等價格基本穩定。此外，報道提到，調研了多家北京連鎖超市，發現除了葉菜和部分豆角品類價格仍然堅挺，多數蔬菜價格都在5元人民幣/斤左右。

中國9月CPI按年漲0.7% PPI升10.7%創紀錄新高 煤炭漲價推動

內地8月CPI按月漲0.1% PPI按月漲0.7%

專家指目前狀況溫和 不影響宏觀經濟政策

摩根大通首席中國經濟學家朱海斌表示，蔬菜在CPI籃子中的權重為2%左右，近期菜價上漲對10月份CPI的拉升作用可能約為0.5個百分點。

他預計，未來幾個月CPI按年增長率將邁向2%，這主要是由於基數效應，但同時也有通脹勢頭溫和攀升的因素。摩根大通預計中國今年全年CPI增長為0.9%。

雖然CPI按年增長或將加快，但包括摩根大通的朱海斌和ING大中華區首席經濟學家彭藹嬈在內的經濟學家預計，目前的情況仍較為溫和，尚不至於影響貨幣政策。

此外，中國國家氣候中心預計10月進入拉尼娜（赤道中、東太平洋海表溫度異常出現大範圍偏冷、且強度和持續時間達到一定條件的冷水現象）狀態，並於冬季形成一次弱到中等強度的拉尼娜事件。

據中信建投期貨的報告，北方設施蔬菜在冷冬條件下的採暖需求必然上升，這亦將同步推高蔬菜採暖成本，預計未來3個月蔬菜價格將維持強勢格局，但明年春節之後的蔬菜價格面臨加速下跌的風險。

責任編輯：李冰琪

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