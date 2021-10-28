發改委研究煤企抬價牟暴利標準 「煤炭三兄弟」一再跌停

國家發改委連日強力監管，保供穩價，週三（27日）連續召開會議，專題研究如何界定煤炭企業哄抬價格、牟取暴利的判斷標準。昨晚夜盤收盤時，國內黑色系商品期貨全線下跌。「煤炭三兄弟」——焦煤、焦炭、動力煤集體跌停。

據發改委官方微信今日（28日）發佈消息，國家發展改革委價格司連續召開會議，邀請經濟、法律方面專家，以及部分煤炭、電力行業協會和企業，會議聽取了相關行業協會和企業近年來煤炭生產經營情況匯報，集中討論了促進煤炭行業與下游電力等產業協調可持續發展應保持的合理價格區間和利潤率水平，著重研究了認定煤炭企業哄抬價格、牟取暴利的具體認定標準和方法。

昨晚發改委另一文則表示，有會議重點討論了對煤炭價格進行干預的相關措施，包括干預範圍、干預方式、價格水平、實施時間，以及保障措施等具體問題。國家發展改革委將密切關注煤炭市場和價格變化情況，結合有關方面意見建議，進一步研究完善價格干預措施。 同時，國家發改委依規對煤炭等能源價格指數行為啟動評估和合規性審查，涉及國內具有全國性影響的所有煤炭價格指數編制發佈單位。 除了親自出手監管調控，監管還指導期貨交易所採取行動。

昨日晚間，發改委又發文稱，和市場監管總局組成4個聯合督查組，分赴晉陝蒙煤炭主產區和秦皇島港等北方主要下水煤港口，開展煤炭現貨市場價格專項督查，「嚴厲打擊捏造、散佈漲價信息、囤積居奇、哄抬價格、價格串通等違法行為，促進煤炭現貨市場價格加快回歸合理區間」。

受連日監管影響，週三夜盤收盤時，國內黑色系商品期貨全線下跌。 “煤炭三兄弟”——焦煤、焦炭、動力煤集體跌停，收盤跌幅分別為11.99%、12%、13.01%。週三日間，這三種商品已經跌停收官，其中動力煤跌10%，收報1144.6元/噸，夜盤又收報1033.8元/噸，較10月19日上週二達到的歷史高位1982美元跌去將近48%。

責任編輯：袁瑋婧

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