雲南瑞麗因疫封城多月 網傳有人跳樓 胡錫進籲外界援助

疫情之下，中緬交界的邊城雲南瑞麗近日引發輿論關注。網傳有一男子由隔離酒店跳樓，官方指該男子非網傳隔離酒店的隔離人員，已送院救治，目前生命體征平穩。官媒《環球時報》總編輯胡錫進表示，瑞麗人的生計受疫情沉重打擊，呼籲外界提供幫助。

瑞麗地處中緬邊界 外防輸入壓力大

瑞麗封城多時，網傳有人夜晚在隔離酒店唱國歌後跳樓死亡。還有自稱瑞麗市民的網民表示，在微博上，發布關於瑞麗的資訊被刪除。

據瑞麗市融媒體中心今日公布，10月26日凌晨4時，一金姓男子從某溫泉酒店4樓跳樓輕生，經緊急救援及時送至醫院救治，目前生命體征平穩。

經核實，該酒店非隔離酒店、該男子也非隔離人員。該男子因性格內向、工作不順選擇輕生，並非網傳隔離酒店的隔離人員。

消息最後還籲請市民不造謠、不信謠、不傳謠。

雲南本土疫情再起 瑞麗市關閉離瑞通道（第二版）

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另據雜誌《中國慈善家》報道，近一年時間裡，瑞麗連續暴發疫情，至今已三度採取封閉嚴管措施。

第一波疫情始於3月29日。根據雲南衛健委公布的數據，當日發現9名感染者（包括有症狀和無症狀感染者），其中4人為緬甸籍。

到了7月4日，雲南省「無新增本土確診病例和無症狀感染者」的局面再次被打破，新增本土確診病例3例，均在瑞麗市姐告邊境貿易區發現。姐告國門社區邊境線長4.18公里，與緬甸木姐鎮接壤，邊境線上並無天然屏障，大多以江為界、以溝為界。在這裡，境外疫情輸入防不勝防。

至於最新一輪疫情，瑞麗一位政府官員稱，與緬甸、柬埔寨等國電信網絡詐騙等違法犯罪活動人員回國自首有關。

胡錫進：瑞麗人生計受打擊

胡錫進昨（27日）在微博上發表評論稱，對很多（瑞麗）人經歷了遠高於內地人的艱辛而深感同情。他說，

瑞麗緊鄰緬甸，不斷有人入境，疫情難以根絕。它採取非常嚴格的離瑞限制，顯然是為雲南全省和整個國家的平安。 從瑞麗官方提出的改進工作措施看，那裡致力於達到的抗疫條件並不算高，都屬於很基本的，其中表示「發現問題及時整改」的那些內容，包括「隔離房間出現漏損、配備物資短缺、照明供水以及衛生整理不到位、基礎設施建設不完善」等情況。為達這些目標，如果瑞麗的能力吃緊，外界應當伸出援手。 一些瑞麗人的生計受到疫情沉重打擊，這個問題雖非瑞麗獨有，但那裡的疫情一波連著一波，情況肯定更加嚴重，希望國家對收入損失最嚴重的人群加大幫助，相信無論國家還是地方財政增加一部分這樣的支出，公眾都會支持。

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責任編輯：尹航

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