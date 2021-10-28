日前首相福田康夫：中美日互相依存 籲改善對華關係

日本前首相福田康夫週三（27日）發表演講，指出有必要改善對華關係，呼籲儘早實現中日首腦會談。他指出中美日是相互依存的關係，認為中美不可能發生軍事衝突。

日本前首相福田康夫在東京都內發表演講，據共同社，福田就中日關係表達擔憂稱：「如果經常發生糾紛，全世界的人就會覺得亞洲是紛爭地區。」他談及日美中三國經濟上的相互依賴關係，就台灣海峽局勢表示：「什麼都不會發生。或將通過美中兩國溝通形成不用爭吵的狀態。」

對於低迷的中日關係，福田強調有必要構建新的信賴關係，「最重要的是首腦會談。領導人不見面並陳述想法的話，就不會順利。」

據亞通社報道，在談到「中國威脅論」時，福田表示：「如果鄰國是敵國的話，日本不管如何努力，都無法守護好自己。重要的是，不要製造敵人。」福田以日本參與「四方安全對話」為例，稱「不知道日本外務省、首相官邸秘書等的想法，但『中國包圍網』這種註釋是不對的。中國人會覺得『真不像話』。」

關於新冠病毒的中國起源說，福田表示：「只是外界的風言風語，（中國）不用道歉。美國曾戰略性地聲稱伊拉克有大規模殺傷性武器。是否應該相信大國的話，必須用我們自己的眼睛確認。」

福田康夫曾在2013年7月訪華與中國國家主席習近平會談，2014年11月中日實現首腦會談，外界認為是靠福田遊說促成。

習近平北京晤福田康夫 習安會有希望？

【博鰲論壇】博鰲論壇開幕，理事長福田康夫稱亞洲的時代到來

責任編輯：袁瑋婧

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁