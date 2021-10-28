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美軍最高將領對中國一舉動表憂慮：非常接近「斯普特尼克時刻」（第二版）

國情動向 16:21 2021/10/28

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中美軍事角力升級。美國參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）接受彭博採訪時表示，中國疑似進行的高超音速武器系統測試，非常令人擔憂，形容這是非常接近「斯普特尼克時刻（Sputnik moment）」，「引起了我們所有人的注意」。

「斯普特尼克時刻」是指前蘇聯在1957年發射了第一顆名為斯普特尼克的人造衛星，撼動美國朝野，亦自此決心與蘇聯展開太空競賽。

*16：20 新增中國外交部回應

在北京，外交部發言人汪文斌表示，此前已回應有關試驗，並反駁稱，按美方有關人士邏輯，恐怕美國才是全球面臨的真正威脅。他奉勸美方停止動輒拿中國說事，把中國當假想敵，摒棄冷戰零和思維，客觀理性看待中國國防和軍隊建設，多做有利中美互信與合作、世界和平穩定與發展的事。

引發軍備競賽？ 美國防部：強化視中國為首要挑戰

早前英國傳媒報道，中國在今年夏天兩次試驗能夠搭載核彈頭的「高超音速滑翔飛行器」。對於被指試射高超音速導彈，中國外交部回應稱，試驗是一次例行的航天器試驗，用於驗證航天器可重覆使用技術，稱這對降低航天器使用成本具重要意義，可為人類和平利用太空提供便捷廉價的往返方式，又指世界上有多家公司都開展類似實驗；中國將和各國為和平利用空間造福人類共同努力。

米利將未提供有關中國武器試驗的新細節。據《華爾街日報》，美國空軍部長肯德爾（Frank Kendall）上月在一次演講中表示，中國正開發「從太空發動全球打擊」的能力，似乎指的是中國的新型高超音速導彈。而專家推測，中國有關計劃旨在利用一套核武系統，來避開美國導彈防禦系統。

中國被指測試高超音速導彈擴軍事實力 拜登表擔憂

美國擔心中國高超音速武器？俄羅斯：我們不怕 俄中是拍擋

BBC中文網日前發表報道，分析中方此舉這是否發出新一輪軍備競賽信號。報道引述學者指出，主要的擁核國家都在發展高超音速系統，但視角不同。這些不同的視角會讓另一方的國家感到緊張，從而引發軍備競賽。

彭博引述雷神執行長Gregory Hayes近日表示，美國在高超音速技術方面「至少」落後於中國數年時間。

美國總統拜登上周對中國的高超音速導彈感到擔憂。白宮也表示，通過外交渠道對此表達擔憂。

美國之音報道，美國國防部新聞秘書科比（John Kirby）周三（27日）被問到中國發射高超音速武器是否「斯普特尼克時刻」時，為它貼標籤沒有什麼意義，這只是美方對印太發展軌跡深感關切的許多事情之一。他說，這一事態發展「強化了我們繼續把中國當作首要挑戰的必要性」。

責任編輯：林佩怡

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