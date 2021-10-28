商務部：「雙循環」是更開放的國內國際雙循環

世貿組織（WTO）早前以視象形式舉行第八次對華貿易政策審議。WTO有一些成員質疑中國的「雙循環」政策是否意味著對外開放放緩。對此，商務部回應指，「（習近平）總書記多次強調，雙循環不是封閉的國內循環，而是更加開放的國內國際雙循環。」

商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文在周四（28日）國新辦發布會上重申，中國已經完全履行WTO關於投資的協定要求，而且中國投資准入的開放步伐是很大的，中國願意通過自主的方式進一步擴大外資準入機會，也願意通過雙邊投資協定、自貿協定，或者在WTO中就投資議題進行談判。

他並稱，中國早已經完全履行了加入WTO的相關義務和承諾，但有些成員對中國提出一些關註或期待可能已經超出了WTO規定，如果以這些超出的規定來說中國沒有履行WTO義務，「是不合適的」。

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中國發展中國家地位沒變 實際上享受到的待遇比其他成員少

據王受文介紹，中國加入WTO以來，一共接受了九次過渡性審議和八次貿易政策審議，是世貿組織成員中接受審議次數最多的成員。而且成員對中國提出的問題數量最多，比如這次就收到了39個成員提出的2562個問題。

對於中國是否應該放棄享受發展中成員特殊與差別待遇，王受文重申，中國作為一個發展中國家的國際地位並沒有變化，而且中國在加入世貿時候實際上享受到的特殊與差別待遇比其他發展中成員要少。

同時，他也提到部分成員對中國一些政策走向不太清楚及存在疑惑，已針對具體問題，例如就「雙循環」發展政策，進行解釋及澄清。

王受文表示，比如他們擔心中國提出來的國內循環為主體，國內國際循環相互促進的新發展格局，他們有的擔心是不是意味著中國對外開放的步伐會放慢，對此中方介紹雙循環新發展格局。（習近平）總書記多次強調，雙循環不是封閉的國內循環，而是更加開放的國內國際雙循環。

責任編輯：李冰琪

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