四川大媽組團踎公園執新人利是 搶不到講不吉利說話（有片）

在結婚的大日子，不少新人都會安排攝影師紀錄每個重要時刻。近日，四川有新人在公園外影時，向空中拋撒利是搞搞氣氛，怎料一群大媽隨即衝出來搶奪。有知情人指，如果加以阻止，大媽還會說不吉利的話，所以大多數新人只好「默許」她們來搶。

網絡流傳的影片顯示，一對新人、伴郎伴娘和其他親友在某公園草坪上合照。期間，攝影師指示新人背對眾人，並向上拋利是；其餘親友則面帶笑容伸手去搶，烘托氣氛。結果旁邊突然躥出多名大媽，也蹲在地上哄搶，甚至掀起新娘的裙擺去撿利是。

據《極目新聞》報導，影片拍攝地是四川眉山仁壽縣城市濕地公園。在宜嫁娶的日子，到該公園拍照的新人絡繹不絕。拋利是的橋段時有出現，攝影師會抓拍這個喜慶瞬間。不過，有一群大媽就發現有利可圖，每天蹲守在公園，看準時機專搶新人利是。

相關片段的拍攝者胡女士表示，這樣的風氣很常見。為避開大媽，他們當日已選在下坡較少人的位置，沒料到還是有大媽跟過來搶。

胡女士又指出，通常都係封兩元左右的利是，但每天來拍照的新人很多，所以吸引不少大媽到公園守候。有時還沒等到新人拋利是，這些大媽就盯上伴郎手中裝有利是的手提袋，湊過來搶。如果不讓她們搶，有的大媽甚至會罵人，說不吉利的話。

在當地經營婚車車隊的張先生也表示，有好幾十名大媽每天早上7、8點就來到公園蹲守，年紀較長的有7、80歲，年輕的也有50多歲。「也有人嘗試阻止，但如果不讓他們搶利是，有的人可能說不吉利的話，大喜的日子，新人也不好多說什麼。」

事後，有仁壽縣公園管理處工作人員表示，會通知相關部門，加強監管。

責任編輯：易燕丹

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