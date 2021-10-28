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美國頻打台灣牌現新思路制華 陸專家：要多種手段應對

國情動向 14:31 2021/10/28

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美國近期頻頻打出「台灣牌」，包括總統拜登表態協防台灣、國務卿布林肯呼籲支持台灣參與聯合國系統等，引來北京強烈不滿。中國人民大學國際關係學院教授金燦榮認為，美國此舉體現新思路，把台灣問題變成聯合國內的一個問題，形成北京。他建議北京加強國家戰略儲備、開拓新的夥伴等，多種手段一起應對。

大陸「觀察者網」引述金燦榮分析，布林肯宣布美國支持台灣回到聯合國系統，這對「台獨」分子有鼓勵作用，讓台灣問題變得更嚴峻。

把台灣問題再國際化 變成聯合國內問題

他認為，這是一種新的思路，把台灣問題進一步國際化，把它變成聯合國內的一個問題，進而對北京形成某種牽制。但不能達到動機是另外一回事。

他指出，如果是聯合國安理會討論，中方肯定一票否決；如果他們把它操弄成一個議題擺上聯合國大會，必須獲得三分之二的票數，應該拿不到這麼多票。所以從正常程序看，美國好像很難做到。除非他們想出繞過現有程序的辦法，就要對此注意了，看看他們有什麼新招，要及時地阻攔。

中國人民大學國際關係學院教授金燦榮

在北京，外交部發言人趙立堅昨日回應布林肯的聲明，批評這嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，向「台獨」勢力發出嚴重錯誤信號。中方對此強烈不滿、堅決反對，已向美方表明嚴正立場並提出嚴正交涉。

他強調，聯大第2758號決議已經從政治上、法律上和程序上徹底解決了中國在聯合國的代表權問題。聯合國系統、各專門機構和聯合國秘書處任何涉及台灣的事務，均應遵循一個中國原則和聯大第2758號決議。

布林肯籲支持台灣參與聯合國 華使館：為台獨撐腰不會得逞

京駁布林肯：美若續打台灣牌 必給中美關係造成顛覆性巨大風險

美國經濟制裁手段仍不少

另外，台海局勢方面，金燦榮認為，他認為美國軍方對與解放軍作戰應該是沒有把握，軍方實際上是缺乏決心，所以軍事干預可能性不是很大，但經濟制裁一定會有，美國還有不少手段。所以，「我們要加強國家戰略儲備，同時要開拓新的夥伴，以及加強國內生產，多種手段一起應對」，他指出準備得越好，美國制裁的效果就越差。

值得注意的是，台灣的蔡英文總統接受CNN專訪時，首度證實美軍在台協訓。台灣的國防部長強調，美軍與台軍都有交流並協助訓練，屬交流範疇，但無美軍部隊進駐。

大陸官媒《環球時報》評論指出，蔡英文首次證實美軍存在於台灣是「作死」，強調美軍駐紮台灣肯定是破底線的事，是引爆台海戰爭最危險的因素之一。

北京方面也多次表示，堅決反對台美之間進行任何形式的軍事聯繫，敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，妥善處理台灣問題。

蔡英文首次證實美軍在台訓練 胡錫進評「作死」：美軍駐台是破底線（第三版）

台灣軍力如何？服役青年：「四個月訓練中許多時間在掃樹葉」

責任編輯：林佩怡

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