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【中印衝突】印軍試射新型洲際導彈 稱覆蓋中國主要城市

國情動向 15:12 2021/10/28

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中印邊境局勢隨著新一輪軍長級會談破裂而再次升溫，印度軍方昨日（27日）宣布再次成功試射可攜帶核彈頭的烈火-5洲際導彈，並指其射程可覆蓋中國大部分主要城市。中國外交部此前表示，各國應為維護南亞地區和平穩定作出努力，聯合國安理會決議已呼籲印度停止發展可攜帶核彈頭的導彈。

印度國防部消息，當地時間晚上7時許，軍方在東部奧里薩邦（Odisha）的阿卜杜勒‧卡拉姆島（Abdul Kalam Island）成功試射該款洲際導彈，導彈以音速24倍速度飛行，在落入孟加拉灣前，軍方一直監測軌跡和飛行參數。官員稱，本次測試符合印度政策，即在不首先使用的基礎上，擁有最低限度威懾力。

烈火-5由印度自行研發，使用3節固體燃料火箭推進，宣稱射程可達5,000公里，擁有極高精準度。導彈用上分導式多彈頭（MIRV）技術允許其以不同速度、方向釋放多彈頭，打擊多個目標。印媒指，這是烈火-5首次夜間發射，也是首次將諸多中國重要城市納入攻擊範圍，建立「可信的核威懾力量」。

烈火-5是印度最新型的洲際導彈。（資料圖片）

京籲各方維護南亞和平穩定

中國的軍事評論則認為，該導彈只解決了「有」和「沒有」的問題，尚不具備可靠性和穩定性，各項技術水平相當粗劣，未達到可實戰的程度。印方說可攻擊中國大部城市，只是虛張聲勢。另外，MIRV技術也不是印度獨創，美國、俄羅斯、法國、英國及中國均早已擁有，據聞連巴基斯坦亦掌握。

試射安排在上月已提前公布，中國外交部早前回應稱：「維護南亞地區的和平安全與穩定，符合各方共同利益。中方希望各方為此作出建設性的努力...對於印度能否發展可運載核武器的彈道導彈，聯合國安理會第1172號決議已經有明確規定。」

安理會1172號決議在1998年通過，內容包括呼籲印度不研製或部署核武器、停止發展可以運載核武器的彈道導彈，以及停止生產核武器裂變材料。

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責任編輯：陳建錫

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