批美以疆制華 新疆官員：新疆人權不知比美國好多少倍

新疆維吾爾自治區人民政府28日上午在北京舉行涉疆問題新聞發布會，針對美國指新疆「強迫勞動、侵犯人權」，政府發言人強調新疆問題是中國內政，並稱：「新疆的人權狀況比美國不知好多少倍，美國國家領導人應該好好反思，想想怎麼把自己國家人權的爛攤子收拾好」。

據《南華早報》，美國總統拜登本月16日在一場公開演講中提及「新疆維吾爾族受欺壓與強迫勞動」，新疆政府發言人徐貴相和伊力江·阿那依提對此表示強烈譴責和堅決反對。

徐貴相斥責美國政府一意孤行地繼承特朗普政府遺毒，散佈中國新疆存在「強迫勞動」「人權壓迫」等謬論，是「毫無底線、喪心病狂給新疆潑髒水」，他還表示：「新疆的人權狀況比美國不知好多少倍，美國國家領導人應該好好反思，想想怎麼把自己國家人權的爛攤子收拾好，把自己分內的事情做好，少干一些損人不利己的勾當。」

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批美禍亂新疆

徐貴相說，美國商務部等部門以所謂「強迫勞動、侵犯人權」為由，濫用長臂管轄、出口管制措施，企圖通過制裁打壓新疆企業、製造「強迫失業」、「強迫貧困」，使新疆各族群眾處於貧困、封閉、落後之中，達到禍亂新疆的險惡目的。

他還指美國試圖通過打「新疆牌」轉移自身國內矛盾。並利用涉疆問題，要求「五眼聯盟」成員國、歐盟等盟友選邊站隊，企圖藉此強化其盟友體系，在國際上進一步孤立打壓中國。 「美國指望通過『以疆制華』來維持自身強大，這種思維邏輯是極其荒謬的，也是難以實現的。」

報道稱，發布會上還有受到美國製裁的新疆企業代表，少數民族出外務工人員以及新疆棉農及教培中心結業學員等發言。來自新疆庫車石榴籽服飾有限公司女員工熱伊萊·喀哈爾說：「美國基於一些媒體的歪曲報導，以『強迫勞動』為藉口，制裁新疆棉花產業，對我們公司造成不利影響，他們張口閉口談人權，口口聲聲說關心新疆少數民族的生活狀況，而事實上，正是他們在侵犯我們的人權，破壞我們的幸福生活。他們那虛偽的嘴臉和賊喊捉賊的把戲，我們看得一清二楚。」

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責任編輯：袁瑋婧

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