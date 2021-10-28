大陸海協會副會長：蔡英文提四個堅持 一個都堅持不了

台灣的蔡英文總統，早前在雙十演說中提出「四個堅持」。中國大陸海峽兩岸關係協會副會長孫亞夫日前接受《環球時報》訪問時逐一批駁，指「四個堅持」根本站不住腳，最後一個都堅持不了。

▲ 大陸海峽兩岸關係協會副會長孫亞夫

批評蔡提「互不隸屬」空前張狂

孫亞夫認為，第一個堅持「自由民主憲政體制」，是民進黨和台灣拒絕和平統一者的慣用手法，將統一與不統一、分裂與反分裂說成是「自由民主」問題。兩岸社會制度和生活方式不同，不是拒絕統一的理由，更不是分裂的藉口。北京方面提出「一國兩制」方針，就是和平、民主的解決辦法，但卻被台灣方面所拒絕。第一個「堅持」只是民進黨自我標榜，是站不住腳的。

至於第二個堅持「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」一說，孫亞夫指，這是繼承李登輝的「兩國論」，而且是「兩國論的升級版，宣傳兩國論達到空前張狂的地步」。此外，「台獨勢力」還在「中華民國」名稱上做文章，從李登輝提出的「中華民國在台灣」，到民進黨的「中華民國是台灣」，都證明他們想方設法地給「台獨」找出路。

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「法理獨立」將招毀滅性打擊

他續指，蔡英文在演說中公然使用「中華民國台灣」的稱呼，已到了非常危險的地步。如果進行「台灣法理獨立」的冒險，將招來毀滅性打擊。

對於第三個堅持「主權不容侵犯併吞」，孫亞夫說，「 台灣不是一個國家，也就沒有主權，只有中國才擁有對台灣的主權。 既然沒有主權，那何來『主權不容侵犯併吞』呢？ 」他認為 第三個「堅持」也是站不住腳。

另外，孫亞夫稱，「堅持中華民國台灣前途，必須要遵循全體台灣人民的意志」一說，是民進黨的老主張。他重申，任何涉及中國主權和領土完整的問題，必須由全中國人民共同決定。

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孫亞夫指出，蔡英文提出的「四個堅持」是「台獨立場的堅持，是站不住腳的。」此時提出，對外，是要訴說台灣處在「民主防線的最前緣」，爭取美、日等國支持；對內，是想穩定民心，呼籲團結，以利對大陸頑抗下去；對大陸，這篇講話加大挑釁，升高對立，加劇緊張，為其謀「獨」挑釁張目。

他表示，民進黨當局為應對台海形勢變化所準備的方向完全錯了，恰恰是會挑起台海戰爭。如果他們執意走下去，將成為在兩岸統一時受到歷史審判的一大罪證。

責任編輯：易燕丹

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