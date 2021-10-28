內地前三季網上零售額按年增18.5% 儲能節電產品暢銷

商務部今日（28日）開召新聞發布會公布，前三季度，內地網上零售額達9.19萬億元（人民幣，下同），按年增長18.5%。其中7.50萬億元為實物商品，對社零總額增長貢獻率為22.1%，連續6個月穩步提升。會上又提到，近期部分農產品價格持續上漲，將 佈署地方做好必需品保供穩價，適時投放儲備。

會上稱，監測的18類商品中，10類商品增速加快，通信器材、電子出版物及音像製品、汽車類商品分別增長12.3%、11.5%和2.7%，增速比前8個月分別加快3.9、1.8和1.6個百分點。在線餐飲銷售額增長34.9%，在中秋消費帶動下，9月下單、到店餐飲銷售增長81.1%，增速比上月加快33.7個百分點。

另外，儲能節電產品的網上銷售走俏，隨著綠色低碳生活方式的推廣，環保節能型產品線上銷售快速增長。9月份節能家電網上零售額按年增長60.5%；超大容量移動電源、UPS不間斷電源等儲能照明商品備受青睞，網上零售額分別增長50.8%和19.4%。

佈署地方做好必需品保供穩價

對於近期食用農產品和生產資料價格均有所上漲，發言人束珏婷指，商務部積極開展保供穩價工作，每日跟蹤蔬菜、肉類、糧油等生活必需品市場運行情況，密切關注全國及疫情散發地區的市場供求、價格變化，在強化監測預警的基礎上，佈署地方做好今冬明春生活必需品市場保供穩價。

同時，加強信息引導，通過商務部網站、商務預報平台，及時發布重點生活必需品和生產資料市場數據及分析預測，引導企業生產，促進供需匹配。

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責任編輯：陳建錫