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中國智庫指美軍測量船罕見現身東沙島近海

國情動向 15:58 2021/10/28

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北京智庫「南海戰略態勢感知」27日稱，美國海軍瑪麗西爾斯號海洋測量船，25至26日十分罕見地出現在東沙島東南方近海，疑似進行快速測繪作業。

據《華盛頓郵報》報道，華府智庫「新美國安全中心」（Center for a New American Security）日前進行兵推發現，若中國進犯東沙島，美國的回應選項寥寥可數，凸顯美台針對中國「小範圍侵略」建立嚇阻力的必要。因此，中方指稱的上述美軍動態，引發外界聯想。

一直以隸屬北京大學海洋研究院形式存在的「南海戰略態勢感知」平台27日指稱，「瑪麗西爾斯」號（Mary Sears）海洋測量船，25至26日前疑自巴士海峽方向，由東南向西北駛往東沙島海域，距離東沙島最近僅15.12海里（約28公里），隨即離開。

這一平台並提到，瑪麗西爾斯號測量船應是在東沙島海域進行快速測繪作業。而這艘船是南海的常客，專長是海底地形地貌探測及海洋氣象水文調查。但這次抵近到東沙島海域活動，以往十分罕見。

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責任編輯：尹航

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