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中國駐澳洲大使成競業將離任 據報未與澳外長道別

國情動向 16:09 2021/10/28

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中澳緊張關係持續之際，62歲的中國駐澳洲大使成競業即將離任，近日向澳洲政界、工商界等人士辭行。澳洲傳媒報道，成競業尚未與澳洲外長佩恩（Marise Payne）道別。

據中國駐澳大使館網站今日發布，即將離任的成競業近日以通話、致函等方式向澳政界、工商界、學界、地方政府及駐澳使團等人士辭行，並與在澳僑胞話別。

痛心中澳困難局面 籲互相尊重

成競業感謝各界過去5年多來的支持和協助，並指當前中澳關係困難局面令人痛心，冀澳方同中方相向而行，秉持互相尊重、平等互利原則，克服障礙，共同努力推動兩國關係早日重回正軌。他又希望在澳僑胞繼續做中澳關係參與者、建設者、推動者，為兩國關係注入更多正能量。

《澳洲人報》引述佩恩在參議院估計聽證會上說，成競業即將離任，「如果不是已經離開的話」。她說，自己還沒有與他交談，向對方告別，而其辦公室上周在他離開前與他交談過。據報他將於月底前離開澳洲。

據她透露，北京方面已經就繼任者通知了澳洲，但政府尚未在外交程序中正式批准該候選人。

報道指佩恩證實，儘管她作出最大努力，自疫情以來，她就沒有與她的中國同行交談過。

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曾暗示經濟手段回應澳洲倡溯源

中澳關係去年急劇惡化，在澳洲政府呼籲獨立調查新冠疫情起源後，成競業曾暗示中方或會用經濟手段，回應澳洲的調查倡議。

另據報，中國駐澳大使館曾列出14項不滿，當中包括澳洲禁止華為參與5G網絡、終止維多利亞州與北京的「一帶一路」協議，以及涉及台灣、香港及新疆問題上。

成競業曾表示，任何人都不要幻想中方會吞下損害自身重大利益的苦果，如果有人挑釁，中方將予以堅決回擊。

中澳關係惡化 中國大使暗示旅遊業是下一受影響行業？

【中澳關係】被指有14項反華行為 澳洲總理這樣回應

責任編輯：林佩怡

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