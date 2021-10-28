北京回應蔡英文承認美軍在台：妄圖分裂國家沒好下場

台灣的蔡英文總統首次證實美軍在台進行訓練，並稱來自北京的威脅日益增加。在北京，外交部回應指，堅決反對美方同台灣地區進行任何形式的官方往來和軍事聯繫，反對美方干涉中國內政。凡是數典忘祖、分裂國家的人從來沒有好下場。

外交部發言人汪文斌今日回應指，一個中國原則是中美關係的政治基礎，在台灣問題上，美方應該恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，而不是自己單方面炮制的什麼東西。中方堅決反對美方同台灣地區進行任何形式的官方往來和軍事聯繫，反對美方干涉中國內政。

汪文斌指出，美艦近來多次在台灣海峽大秀肌肉，挑釁攪局，向「台獨」勢力發出嚴重錯誤信號，威脅台海地區和平穩定。是誰在台灣問題上搞脅迫，國際社會看得很清楚。兩岸統一是歷史大勢、是正道，「台獨」是歷史逆流、是絕路。

他說，民進黨當局的謀「獨」行徑絲毫改變不了台灣是中國一部分的鐵的事實，也撼動不了國際社會普遍認可一個中國原則的穩固格局。凡是數典忘祖、分裂國家的人從來沒有好下場。搞「台獨」是死路一條，支持「台獨」也是一條不歸路，任何國家、任何人都不應低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力，否則必將再次遭到失敗。

蔡英文26日接受美媒專訪時，首次證實美軍在台進行訓練。但她沒透露目前有多少美國軍事人員在台灣，僅說沒有大家想得那麼多。之後，台灣的國防部長邱國正強調，美軍與台軍都有交流並協助訓練，屬交流範疇，但無美軍部隊進駐。

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責任編輯：尹航

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