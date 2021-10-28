  • 27°C
香港時間 : 20211028日 (四) 16:43
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

北京回應蔡英文承認美軍在台：妄圖分裂國家沒好下場

國情動向 16:11 2021/10/28

分享：

台灣的蔡英文總統首次證實美軍在台進行訓練，並稱來自北京的威脅日益增加。在北京，外交部回應指，堅決反對美方同台灣地區進行任何形式的官方往來和軍事聯繫，反對美方干涉中國內政。凡是數典忘祖、分裂國家的人從來沒有好下場。

外交部發言人汪文斌今日回應指，一個中國原則是中美關係的政治基礎，在台灣問題上，美方應該恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，而不是自己單方面炮制的什麼東西。中方堅決反對美方同台灣地區進行任何形式的官方往來和軍事聯繫，反對美方干涉中國內政。

汪文斌指出，美艦近來多次在台灣海峽大秀肌肉，挑釁攪局，向「台獨」勢力發出嚴重錯誤信號，威脅台海地區和平穩定。是誰在台灣問題上搞脅迫，國際社會看得很清楚。兩岸統一是歷史大勢、是正道，「台獨」是歷史逆流、是絕路。

他說，民進黨當局的謀「獨」行徑絲毫改變不了台灣是中國一部分的鐵的事實，也撼動不了國際社會普遍認可一個中國原則的穩固格局。凡是數典忘祖、分裂國家的人從來沒有好下場。搞「台獨」是死路一條，支持「台獨」也是一條不歸路，任何國家、任何人都不應低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力，否則必將再次遭到失敗。

蔡英文26日接受美媒專訪時，首次證實美軍在台進行訓練。但她沒透露目前有多少美國軍事人員在台灣，僅說沒有大家想得那麼多。之後，台灣的國防部長邱國正強調，美軍與台軍都有交流並協助訓練，屬交流範疇，但無美軍部隊進駐。

蔡英文首次證實美軍在台訓練 胡錫進評「作死」：美軍駐台是破底線（第三版）

中國智庫指美軍測量船罕見現身東沙島近海

大陸海協會副會長：蔡英文提四個堅持一個都堅持不了

美國頻打台灣牌現新思路制華 陸專家：要多種手段應對

責任編輯：尹航

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

美國 台灣 兩岸關係 中美關係 政治 美軍 軍事 蔡英文 民進黨 台獨

上一篇文章

商務部：中美雙方認同加強宏觀政策溝通十分重要

下一篇文章

中國駐澳洲大使成競業將離任 據報未與澳外長道別
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

美軍最高將領對中國一舉動表憂慮：非常接近「斯普特尼克時刻」（第二版）
美軍最高將領對中國一舉動表憂慮：非常接近「斯普特尼克時刻」（第二版）
《玻璃心》被下架 國台辦發言人：不熟沒時間聽
《玻璃心》被下架 國台辦發言人：不熟沒時間聽
蔡英文首次證實美軍在台訓練 胡錫進評「作死」：美軍駐台是破底線（第三版）
蔡英文首次證實美軍在台訓練 胡錫進評「作死」：美軍駐台是破底線（第三版）
京駁布林肯：美若續打台灣牌 必給中美關係造成顛覆性巨大風險
京駁布林肯：美若續打台灣牌 必給中美關係造成顛覆性巨大風險
中國天眼能保護地球？西媒：只有中國能提前警告外星艦隊入侵
中國天眼能保護地球？西媒：只有中國能提前警告外星艦隊入侵
美媒：中國太空站像Apple商店 令美俄國際太空站羞愧
美媒：中國太空站像Apple商店 令美俄國際太空站羞愧