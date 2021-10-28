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商務部：中美雙方認同加強宏觀政策溝通十分重要

國情動向 16:20 2021/10/28

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商務部今日（28日）表示，副總理劉鶴與美國財長耶倫在最近的通話中，一致認為加強宏觀政策溝通協調十分重要，並同意繼續在各層級保持溝通。當局又批評美國撤銷中國電信分公司的經營牌照，是濫用國家力量惡意打壓中企，破壞雙方的合作氛圍，應立即糾正錯誤做法，為企業提供非歧視的營商環境。

發言人束珏婷指，劉鶴與耶倫就兩國宏觀經濟形勢和政策進行了討論，包括增長形勢、通脹壓力、金融穩定、供應鏈等問題，並就金融市場監管、G20框架下合作等多雙邊領域具體合作交換看法。雙方還提出各自關切的問題，中方表達了對美國取消加徵關稅制裁、公平對待中國企業等問題的關切。

至於中美商務部長近期會否再次通話，束指，中方對此一直持開放態度。如有進一步消息，將及時發布。

有媒體提問，中方對中國電信美洲公司被撤銷牌照有何評論？束珏婷指，美方泛化國家安全概念，在缺乏事實依據的情況下惡意打壓中企，違背市場原則，破壞雙方合作氛圍，中方對此表示嚴重關切，並已提出嚴正交涉。中方將繼續採取必要措施，維護中企的正當權益。

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責任編輯：陳建錫

地緣政治 外交 經濟 制裁 金融 關稅 中華人民共和國商務部 耶倫 劉鶴 美國

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