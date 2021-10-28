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國務院：研究制定涉國安核心技術知識產權保護規則

國情動向 16:30 2021/10/28

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國務院周四（28日）發布關於印發「十四五」國家知識產權保護和運用規劃的通知，指將依法管理涉及國家安全的知識產權對外轉讓行為，完善智慧財產權對外轉讓審查制度。

刊登在中國政府網的通知稱，完善知識產權反壟斷、公平競爭相關法律法規和政策措施。推進中國知識產權有關法律規定域外適用。研究建立針對進口貿易的知識產權境內保護制度。完善跨境電商知識產權保護規則。

通知稱，官方將統籌推進專利法、商標法、著作權法、反壟斷法、科學技術進步法、電子商務法等相關法律法規的修改完善。加強地理標誌、商業秘密等領域立法，頒布商業秘密保護規定。

通知也提到，將完善積體電路布圖設計法規、推進修訂植物新品種保護條例、制定中醫藥傳統知識保護條例，並完善與國防建設相銜接的知識產權法律制度等。

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目標：2025年知識產權保護邁上新台階

通知稱，中國將全面建立並實施智財權侵權懲罰性賠償制度，加大損害賠償力度。研究建立健全符合知識產權審判規律的特別程序法律制度。適應科技進步和經濟社會發展需要，依法及時推動知識產權法律法規立改廢釋。

通知也提到，官方將健全大數據、人工智慧、基因技術等新領域新業態智財權保護制度；研究構建數據智財權保護規則；完善開源知識產權和法律體系；完善電子商務領域知識產權保護機制；健全遺傳資源獲取和惠益分享制度，建立跨部門生物遺傳資源獲取和惠益分享資訊共享制度等。

通知表示，相關措施的目標是到2025年知識產權保護邁上新台階。關鍵核心技術領域高品質智財權更多湧現，有效提升產業鏈供應鏈現代化水平，智財權制度激勵創新的基本保障作用充分發揮。

責任編輯：李冰琪

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