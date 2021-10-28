國防部籲美方重構正確對華認知 若實質提升美台軍事聯繫將反制

近日台美軍事聯繫頻頻，中國國防部近日（28日）舉辦例行記者會，國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人譚克非警告美方如果繼續頑固抱守「以台製華」幻想，企圖以「切香腸」方式實質性提升美台軍事聯繫，中方將堅決予以反制和回擊。並指出美方重構正確的對華認知，採取理性務實的對華政策，推動兩軍關係健康穩定發展。

譚克非指，已向美方表達嚴重關切並提出嚴正交涉，要求美方必須就此向中方作出澄清。一個中國原則是中美關係的政治基礎。中方堅決反對美方與中國台灣地區進行任何形式的官方往來和軍事聯繫。一段時間以來，美方一些人違背一個中國的政治承諾，不斷打「台灣牌」，向「台獨」分裂勢力發出極其錯誤信號，給中美兩國兩軍關係和台海和平穩定帶來嚴重負面影響。

他強調，任何仰人鼻息、挾洋自重，阻撓國家統一和民族復興的圖謀終將失敗。中國人民解放軍將採取一切必要措施，挫敗外部勢力干涉和「台獨」分裂行徑，堅決捍衛國家主權和領土完整。

9月底，中美兩國防務部門官員以視頻方式共同主持第16次中美國防部工作會晤，就兩國兩軍關係和共同關心的問題深入交換了意見。對此國防部回應稱，這是美新政府上台後中美兩軍的首次機制性對話。雙方就中美兩軍關係和其他共同關心的問題進行了務實、深入地磋商，取得了一些重要成果，主要體現在三個方面：一是雙方就當前兩國防務關係和下步兩軍交往安排深入交換意見，認為保持兩軍關係穩定符合雙方共同利益。二是雙方就加强两軍危機管控、建立信任與合作等深入交換看法，進行了有益的建設性的交流。三是雙方就影響兩軍關係發展的政策問題充分交換意見，中方重申了在有關問題上的重大關切，表達了堅決維護國家主權、安全、發展利益的原則立場。

責任編輯：袁瑋婧

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