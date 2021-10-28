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【內地疫情】不堪長期封城 雲南瑞麗前副市長發文訴苦況求救

社會熱點 17:43 2021/10/28

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位於中緬邊境的雲南瑞麗市，因新冠肺炎疫情封城多時，不少民眾叫苦。內地傳媒報道，瑞麗市前副市長戴榮里今日也在微信公眾號發表2000多字的長文，訴說當地苦況，指當地需要「祖國的關愛」，呼籲適當開放經營場所、給予財物支持，「請救救這個英雄的城市吧！」

據《中國慈善家》雜誌報道，近1年瑞麗連續爆發疫情，3度採取封閉嚴管措施，而7月疫情至今過去了3個多月，瑞麗仍在防疫關口。官員透露近一輪疫情壓力，與緬甸、柬埔寨等地回國自首人士有關。

生活無著落 30萬人逃離？

報道指出，7月以來瑞麗市民接連在社交平台上稱「生活難、離瑞更難」、「填了很多表，只領到1斤米」、「生活無著落」、「群眾撥打熱線被爆粗」等問題。有人說，從今年3月底第一輪疫情到7月第二輪疫情，再到8月3日再次居家隔離，一直沒有工作，沒有經濟來源，生活困難。亦有人稱，在當地工廠停工、商業停業、貿易停擺的情況下，普通瑞麗人承受巨大壓力。

瑞麗市委宣傳部負責人否認當地長期「封城」，強調不是完全封閉，只是嚴管期；由於一直有新增病例，疫情太長，日常生活受影響難免有些情緒。一名官員透露，網傳「瑞麗已成空城」「常住人口從50萬降到10萬」的說法有些誇張，20萬人還是有的。

雲南瑞麗因疫封城多月 網傳有人跳樓 胡錫進籲外界援助

財政捉襟見肘 抱怨幹部盡心盡職被免

戴榮里在今日發布文章寫道，疫情無情地劫掠著這個城市，一遍又一遍，榨乾城市最後一絲生機。而一輪又一輪的疫情支出，已讓這個城市不堪重負。

文章續稱，「儘管幾次疫情都會有盡心盡職的幹部被免職處理，但平心而論，捉襟見肘的財政和人困馬乏的折騰以及承擔的艱鉅的國門防護責任，讓這個小城無法再承受其重」。

「既然小城承擔了國門的防控責任，祖國母親這時候就要伸出有力的大手，護衛一下這個飽受折磨的孩子。」文章指出，瑞麗需要國家換防強有力的軍隊支持，讓當地公務人員得以喘息。

文章指，長期封城，形成城市發展死結，恢復生產和必要的經營顯得十分急切，呼籲在保護措施相對嚴密或可控下，適度開放一些經營場所；國家應給予瑞麗大量財物支持，公益組織也應伸出援手；回國自首者，則應設立獨立的識別區和防護區；醫務人員和心理疏導人員應該輸送到城市各個環節。

【內地疫情】昨增23本土確診 黑龍江黑河疫情再起急封城

日前瑞麗有關部門表示，及時整改隔離點後勤保障不足，為8類人群發放抗疫救助金。又調整離瑞政策，因生活困難，無法支付隔離費用的，由市疫情防控工作指揮部安排到集中隔離板房區域隔離。

責任編輯：林佩怡

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雲南省 疫情 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 經濟 柬埔寨 緬甸 中國 人口

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