【新冠疫苗】北京：未打加強針 不得從事重點崗位工作

內地持續推進新冠疫苗接種，多地更開打加強針。北京市住房和城鄉建設委員會黨組成員、副主任丁勝今日（28日）表示，全力推進現場施工人員的加強免疫接種，廚師、採購員、配菜員、保潔員、保安等優先開展加強免疫接種，未加強免疫接種人員，不得從事重點崗位工作。

中新社報道，丁勝在發布會上表示，北京進一步加大施工現場人員排查，發現有中高風險地區旅居史、健康碼異常人員，第一時間上報，果斷採取措施，嚴格落實核查落位、隔離觀察、核酸檢測等措施。

同時，北京推進施工現場人員疫苗接種，密切關注新進場人員疫苗接種情況，「能接盡接、應接必接」。

截至昨日（27日），北京市住建系統摸底人數557,466，第1劑接種人數554,709，第2劑接種人數548,256，加強免疫（第三劑）接種人數38,493。第1劑接種率99.51%，第2劑為98.35%。

北京將進一步嚴格施工現場防疫管控，集中居住人員按照「非必要不外出」的原則，最大限度減少施工現場人員流動，並定期對重點人員核酸檢測，對生活區宿舍、衛生間、廚房等重點場所定期環境取樣檢測。

取消北京地區近期海外考試 嚴打非法一日遊

據通報，北京昨午3時至今午2時，新增5宗本土新冠肺炎確診病例、2宗無症狀感染。截至目前，本輪疫情北京累計報告27宗本土病例。

另外，教育部考試中心發布通知稱，確保首都防疫安全，取消北京地區近期托福（TOEFL）、雅思（IELTS）、日本語能力測試等海外考試。

北京市文化市場綜合執法總隊副總隊長王寧之則表示，將嚴厲打擊非法一日遊，加大執法力度，包括將對旅行社違反暫停進京、出京遊活動的違法違規行為重點打擊，將疫情風險降到最低。

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責任編輯：林佩怡

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