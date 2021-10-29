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周末羅馬G20領導人峰會聚焦氣候變化 習近平將視像出席（第二版）

國情動向 15:35 2021/10/29

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二十國集團（G20）領導人第十六次峰會，將於周六至日（30至31日）在羅馬舉行。中國外交部宣布，應意大利總理德拉吉邀請，國家主席習近平將在北京以視像方式出席，並發表重要講話。

＊15：35 新增王毅代表出席

據外交部發言人汪文斌表示，國務委員兼外長王毅將作為習近平主席特別代表，在羅馬現場與會。他稱，二十國集團應堅持真正多邊主義，發揚團結合作精神，求同存異，就抗擊疫情、恢復世界經濟、促進包容、可持續發展等凝聚共識，合力應對共同挑戰。中方願同各方共同推動G20峰會取得成功，為全球早日戰勝疫情，實現世界經濟穩定復甦增長做出積極貢獻。

沒面對面會晤 或影響氣候峰會成果

德拉吉早前表示，G20領導人峰會將重點討論應對氣候變化、新冠病毒及疫後全球復甦所需的支持措施。

此前已有消息稱，習近平不會親自出席羅馬G20峰會，將通過遠程連線方式參加會議：由外交部長代表在羅馬出席。彭博月初亦引述知情人士透露，習近平不打算前往羅馬的原因之一，是與防疫政策有關，稱回國需要隔離。報道並稱，習近平已有600多天未曾跨出國門，是G20領導人中暫停出訪時間最長的一位。

值得注意，聯合國氣候大會將於周日起在格拉斯哥舉行，這次G20峰會被認為將為氣候峰會「定下基調」。

中國是全球最大溫室氣體排放國。惟有報道預計，習近平可能不會出席缺席氣候峰會。外界關注，這或影響峰會成果。分析認為，面對面會晤有助管控分歧，專注於桌上的優先事項，並有助化解緊張關係。

在氣候峰會前夕，中國向聯合國提交國家自主貢獻成效和新目標舉措。路透指出，報告沒有提供任何新內容。在《聯合國氣候變化框架公約》網站上公布的提交文件顯示，中國的目標是力爭2030年前實現碳達峰，2060年前實現碳中和，兌現習近平早前作出的承諾。

英媒：習近平將缺席本月底的聯合國氣候峰會

美國安顧問指習拜年底前視像會談 中美競爭下高層密集外交重要

責任編輯：林佩怡

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