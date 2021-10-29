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發改委稱煤炭價格有回調空間 動力煤期貨跌破千元大關

經濟脈搏 11:09 2021/10/29

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央視網報道，據國家發改委微信公眾號今日（29日）消息，近日調查全國所有產煤省份和重點煤炭企業的煤炭生產成本，初步結果顯示，煤炭生產成本大幅低於目前煤炭現貨價格，煤炭價格有繼續回調空間。

受消息影響，接連跌停的動力煤期貨再度走低，跌破千元（人民幣，下同）大關。截至上午11時05分，鄭商所動力煤期貨主力合約跌至967元/噸，跌幅9.2%。

10月以來，在供應偏緊下，動力煤期貨一度飆漲逼近2000元/噸大關，現貨價格也跳漲至2500元/噸以上。經過多部門聯手政策調整後，整體市場已經明顯降溫，動力煤期貨價格更已腰斬。

傳今開會摸底 再定價格干預方案

另據「期貨日報」，國家發改委今日將召開會議，進一步摸清各地煤炭來源情況，以及到省運費等相關情況；了解本省（區、市）煤炭流通環節和相關費用；在上述基礎上，制定本省（區、市）煤炭價格干預工作方案，包括干預方式。

路透引述貿易商及電廠消息人士報道，發改委已對動力煤設定短期價格目標。多名消息人士稱，發改委希望5,500千卡動力煤的坑口價格上限在每噸1,200元，這遠低於內蒙及山西貿易商周三（27日）開出的1,450-1,900元報價。

有貿易商認為，1,200元水位看來是發改委鎖定的首道目標，之後可能會再壓低300或400元。

發改委研究煤企抬價牟暴利標準 「煤炭三兄弟」一再跌停

據報中國擬限動力煤價格緩解電荒 一噸或440元最高上浮20%

責任編輯：林佩怡

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