【內地疫情】昨增48本土確診 內蒙古滯留遊客陸續回程

內地新冠肺炎疫情反覆，昨新增64宗確診病例，其中48宗屬本土病例；另報告3宗本土無症狀感染個案。重災區內蒙古至今累計136宗本土確診，額濟納旗佔114宗。早前有近萬遊客因疫情滯留在額濟納旗，當局通報遊客已於周三（27日）晚開始陸續返程，力爭用3至5日時間將大部分遊客轉運出額濟納旗。

國家衛健委通報，新增本土確診病例分佈為內蒙古19宗、甘肅有12宗、黑龍江9宗、青海3宗、北京2宗、寧夏2宗、雲南1宗。本輪疫情至今累計318宗本土確診病例，波及逾12個省市。

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疫情重災區額濟納旗位於蒙古最西端，11.46萬平方公裡的土地上，戶籍人口僅3.2萬；本輪疫情導致9412名游客滯留當地。在國務院聯防聯控機制綜合組赴內蒙古工作組指導下，第一批鐵路遊的586名滯留旅客，於27日晚坐火車離開額濟納旗前往鄭州。截至目前，已有4列鐵路火車載離2428名滯留旅客，當局將力爭在3-5天內把大部分遊客轉運出額濟納旗。健康條件不符合轉運要求的旅客，將暫留在額濟納旗一段時間。

至於自駕遊旅客，在額濟納旗防疫指揮部安排下，將分批轉移至低風險地區。旅客需在4個集中安置點，完成14日集中健康監測並符合回程條件後，才可有序離開當地。首批自駕遊旅客共42輛車，已於昨晚有序離開額濟納旗，轉往阿左旗敖倫布拉格鎮的安置點，將在隔離14日後各自返鄉。當局計劃10月30日中午前，把自駕遊旅客全部轉移到阿拉善盟的低風險地區隔離14天。

責任編輯：易燕丹

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