【中美角力】美參議院通過《安全設備法》 阻華為等向美出售設備

美國聯邦參議院美國時間周四（28日）全體一致通過「安全設備法」（Secure Equipment Act），禁止美國視為構成安全風險的華為或中興通訊等企業，取得美國監管機關核發的新設備許可。

路透社報道，安全設備法是美國政府打壓中國電信與科技公司的最新行動，上周在聯邦眾議院以420票對4票通過，現在將呈交總統拜登簽署。

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涉國安威脅 美議員：不得參與構建美電信網絡

共和黨聯邦參議員盧比歐（Marco Rubio）說：「我們已知華為與中興通訊等受中國國家主導的公司將構成國安威脅，不得讓他們參與建構我們的電信網路。」

安全設備法將禁止美國聯邦傳播委員會（Federal Communications Commission, FCC）向列入FCC「受規範設備或服務清單」（Covered Equipment or Services List）的公司審查或核發新的設備許可證。

▲ 美參議院通過《安全設備法》 阻華為等向美出售設備

今年3月，FCC依據2019年一項保護美國電信網路的法律，認定5家中國企業對美國國安構成威脅。

這5家公司包括華為技術有限公司、中興通訊、海能達通信股份有限公司、杭州海康威視數字技術股份有限公司和浙江大華技術股份有限公司。

中方多次批評美方做法欠缺證據，濫用國家力量打壓中國公司，是赤裸裸的經濟和科技霸凌。

責任編輯：李冰琪

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