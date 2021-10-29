雲南促疫情防控壓倒一切 瑞麗凌晨開記招：堅持嚴格離瑞政策

內地多地出現散發本土疫情，邊境管控和疫情防控形勢嚴峻。雲南省要求，把疫情防控放在壓倒一切的位置。位於中緬邊境的雲南瑞麗凌晨舉行新聞發布會，為防止疫情外傳，必須實施嚴格的離瑞政策。

雲南省：疫情防控壓倒一切

綜合內媒報道，雲南瑞麗因3月和7月先後發生兩波疫情，境外疫情輸入的風險居高不下，當地今年已嚴格封控140天。瑞麗也成為今年國內實施疫情嚴格防控時間最長的城市，至今尚未解除。瑞麗市民經歷了多次居家隔離，有商戶做了近百次核酸檢測，生意暫停7個月，只能靠吃老本維持生活。

10月28日，瑞麗市前副市長戴榮里在微信公眾號發文呼吁外界援助，引發熱議。同日，雲南省委省政府應對疫情工作領導小組指揮部召開全省疫情防控工作視頻調度會，要求各地各部門要把疫情防控放在壓倒一切的位置，毫不松懈抓好「外防輸入、內防反彈」各項工作，守牢邊境、守住國門。

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10月29日凌晨，瑞麗市舉行新聞發布會。會上介紹，10月1日以來共檢出本土新冠病毒感染者19例，其中確診病例2例，無徵狀感染者17例，發生社區傳播擴散的風險仍然存在。同時，近期境外回流人員陽性檢出率持續在20%以上。

為防疫情外傳 瑞麗堅持嚴格離瑞政策

關於離瑞政策問題，會上介紹，瑞麗疫情一日未徹底清零，就有外傳的風險。為此，有必要繼續堅持嚴格的離瑞政策，確保疫情不外傳，不影響全省全國的疫情防控大局。

在嚴防疫情外傳的同時，考慮到群眾必要的離瑞需求，瑞麗出台了離瑞審批政策，為離瑞人員保留了渠道。根據不同的風險區域和人群，制定相應的不同措施，經審批後離瑞。

會上還介紹，當地為八類困難群體總共68,780人發放救助金6,878萬元，全力保障民生。

關於復學問題，會上表示，當前瑞麗疫情多點散發，形勢依然嚴峻。能夠復學的前提是要確保校園疫情防控安全，為此學校必須要全封閉管理。下一步，瑞麗將按照「最大限度復學、最嚴標准防控」的精神和「一校一案」的原則，對達到封閉管理條件的學校，從11月5日起安排有序復學，對暫不具備封閉管理條件的學校，待全市疫情平穩度過一個潛伏期後，有序安排錯峰錯時復學。

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責任編輯：尹航

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