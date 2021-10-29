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芯片荒未解 中汽協料10月後汽車製造業利潤或負增長

社會熱點 15:04 2021/10/29

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中國汽車工業協會周五（29日）表示，今年前三季汽車製造業實現利潤按年增長不到2%，預計10月後利潤可能呈現負增長。

分析指，9月的芯片供應略有緩解，但仍然不能滿足生產需要，另外多地有序用電，也對汽車生產帶來一定影響。

中汽協指，前三季度，汽車製造業累計實現利潤3,799.7億元（人民幣，下同），按年增長1.2%，增速比首8月回落4.3個百分點，增速低於同期規模以上企業43.5個百分點，佔規模以上工業企業實現利潤總額的比重為6%。

受原材料價格飆升和能源供應緊張，上游企業拉動中國9月工業企業利潤的增速加快，不過高昂的成本也一定程度令下游企業利潤持續承壓，格局分化明顯。

中汽協日前公布數據顯示，中國9月汽車銷量206.7萬輛，按月增長14.9%；但按年下降19.6%，是連續第5個月按年下降。而首9月汽車銷量按年增長8.7%。

芯片短缺嚴重 內地汽車業界：預計今年汽車減產約200萬輛

工信部：汽車產業受芯片短缺影響較明顯 四季度將有所緩解

全年市場或弱過預期

中汽協分析指，9月的芯片供應略有緩解，但仍然不能滿足生產需要，加上去年同期基數較高，因此當月汽車產銷按月上升，但按年下降。此外，全國多個省份實行的有序用電政策，也對汽車生產帶來一定影響。

協會估計，10月後汽車製造業利潤可能呈現負增長。供給端不確定性始終較大，四季度芯片整體供應預期比三季度好，但芯片供應仍短缺，原材料價格持續升高，都將進一步加大企業成本壓力，預計全年市場或弱於預期。

中國工信部官員上周表示，國內來看，汽車芯片短缺確實導致很多企業出現減產或短期停產，將密切關注並積極應對汽車芯片短缺問題，預計四季度會緩解。

責任編輯：易燕丹

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