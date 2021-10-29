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美國在台協會處長：致力幫助台灣自衛

國情動向 13:05 2021/10/29

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美台關係持續升溫，美國在台協會（AIT）處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）今日（29日）表示，美國致力於幫助台灣自衛。

在北京，國防部發言人譚克非昨日表示，如果美方繼續頑固抱守「以台制華」幻想，企圖以「切香腸」方式實質性提升美台軍事聯繫，中方將堅決予以反制和回擊。

擁有30年外交資歷的孫曉雅7月抵台履新，據中央社報道，她今日舉行上任後首次記者會時形容，美台關係狀態處於極佳狀態，與台灣互動，符合美國利益。
她指出，印太區域安全及台海和平穩定也符合美國利益，美國對北京持續破壞台海穩定的行為深感關切。

孫曉雅

她表示，美國會致力協助台灣維持充足自衛能力，一同應對共同挑戰，例如海事執法及人道援助等。

台灣的蔡英文總統近日在CNN專訪中，首次證實美國在台訓練。報道稱，孫曉雅未有評論，但重申美國對台支持堅若磐石。被問到美國會否增加陸戰隊派駐AIT的人數時，她僅說AIT新館與舊館截然不同，新館有非常優秀團隊，但不評論館內人員數量或來自哪些機構。

另外，她指美國了解台灣在全球生產鏈的角色至關重要，在半導體產業更是如此，將努力確保供應鏈安全無虞。

國防部籲美方重構正確對華認知 若實質提升美台軍事聯繫將反制

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責任編輯：林佩怡

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