美台賭大陸不會做這事 美對台政策轉為「建設性清晰」

美國近期屢打「台灣牌」，一連串行動引起北京強烈反彈之外，外界關注也美國是否從「戰略模糊」轉為「戰略清晰」處理兩岸問題。有台灣學者認為，美國台海政策是調整至「建設性清晰」；大陸學者則認為，把局勢推向進一步緊張背後，反映美台都在賭大陸不會真「武統」。

拜登政府近期不斷就台灣議題觸碰北京敏感神經。拜登上周被問到，如果中國大陸試圖動武，美國會否保護台灣時，明言「是的，我們有這樣做的承諾」。本周美國國務卿布林肯（Antony Blinken）又公開呼籲，支持台灣加入聯合國體系。

而在台灣的蔡英文總統，接受美媒CNN專訪證實美軍在台協訓，更引來北京不滿。在北京，國防部昨稱美方一些人違背一個中國的政治承諾，不斷打「台灣牌」，向「台獨」分裂勢力發出極其錯誤信號，警告美方如果固守「以台制華」幻想，企圖以「切香腸」方式實質性提升美台軍事聯繫，中方將堅決予以反制和回擊。

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據德國之聲，台灣國防智庫學者蘇紫雲認為，拜登政府顯示了戰略「建設性清晰」（constructive clarity），即在既有戰略模糊之下，防止軍事冒險的底線慢慢地清楚，以前的「戰略清晰」與「戰略模糊」的二分法已經不適用。

據「觀察者網」，中國人民大學國際關係學院教授金燦榮則認為，拜登政府在台灣問題上搖擺，部分決策者及利益集團希望中美能恢復貿易，緩和緊張，但還有一部分群體尋求對抗，包括在台灣問題上的對抗。

賭大陸求發展 不想讓經濟發展停滯

對於美國是否從「戰略模糊」走向「戰略清晰」，他認為美國內部仍在爭論，因「戰略清晰」會讓台海形勢更危險、升高對抗，而美國軍方真沒勝利的把握。而軍事介入代價亦太大。他覺得，美國還是會保持「戰略模糊」，不過姿態會比以往高一點，希望以此震懾北京。

金燦榮又指，不論是歐美打台灣牌，還是台灣主動迎合，兩方動作都有個特點，就是把局勢推向進一步緊張。「我的直覺是這兩方都在賭，賭大陸內部事情多，賭大陸還在求發展，不想讓經濟發展停滯，因此沒有下定真正解決台灣問題的決心。」

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事實上，除了美國頻打台灣牌，歐洲近期亦加強與台灣關係。另外，外媒報道，台灣的外交部長吳釗燮計劃本周的訪歐之行，增加密訪歐盟總部所在地布魯塞爾。吳稍早出訪捷克和斯洛伐克，為公開行程。分析認為，吳這次歐洲行已令歐盟和北京緊張關係加劇。

報道引述中國駐歐盟使團發布聲明說，北京「堅決反對台灣地區與和中國有外交關係的各國進行任何形式的官方接觸。中方在這方面的立場很清楚」。

責任編號：林佩怡

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