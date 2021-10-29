內地未來兩年至少還缺20萬半導體人才

目前內地正加大力度發展半導體產業，據內媒《第一財經》報道，近日發布的《中國集成電路（半導體）產業人才發展報告（2020-2021年版）》顯示，根據2023年全行業人才需求預測，內地半導體的人才缺口高達20多萬。

這份報告指，2020年內地直接從事半導體產業的人員約54.1萬人，年增5.7%。預計到2023年前後，內地半導體全行業人才需求將達到76.65萬人左右。

報道稱，內地半導體產業所需的高水平、經驗型人才仍然供不應求，滿足產業高速發展的產教融合人才培養體系尚未形成，行業自身在就業前景和薪酬等方面的劣勢，以及企業間互相挖角等現象仍然存在。

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高校缺少半導體相關專業

一名從事半導體行業近20年的人士指出，內地半導體人才存在市場缺口大、缺乏相關專業大學畢業生等問題。例如，高校缺少針對性的專業學科，除了幾所重點高校，幾乎沒有大學有半導體學科，而半導體的極致專業性，使得企業無人可用。

10月27日，人社部發布第3季全國招聘大於求職「最缺人」的100個職業排行中，半導體相關崗位也位列其中。例如，電子元器件工程技術人員排在第47位，半導體芯片製造工排第82位，電子材料工程技術人員第89位，印製電路製作工排在第99位。

去年8月，國務院曾提出一項關於促進發展半導體產業的政策，指出要進一步加強高校半導體和軟件專業建設，努力培養複合型、實用型的高水平人才。

報道指，賽迪顧問集成電路產業研究中心高級分析師楊俊剛表示，現在內地各地都加大了對半導體產業的布局，但還需要加大人才的引進培育力度，以及智慧財產權的申請、保護。他指出，半導體產業是知識密集型行業，對人才的需求和知識產權的使用均不可或缺。

责任编辑：李冰琪

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