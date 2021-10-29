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不止菜貴 內地雞蛋價格半月漲逾兩成 料短期難回落

社會熱點 15:56 2021/10/29

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不止菜貴 內地雞蛋價格半月漲逾兩成 料短期難回落

內地菜價上漲之際，雞蛋價格也攀升。全國主產區雞蛋均價由本月初的最低4.06元（人民幣，下同）一斤，上漲至10月26日的5.13元一斤，高於中秋節前的高點；漲幅更在半個月內達26.35%。分析指，雞蛋需求依然偏強，蛋價短期或難以下調，且不排除繼續上漲。

據中新網，北京西城區某街市鮮雞蛋標價6.3元一斤；同區另一超市的散裝雞蛋，亦標價5.98元一斤。有檔主表示，最近雞蛋來貨價較高，價格漲得特別多。當地居民也指出，「一星期前，價格好像還是5.38元一斤，短時間內就漲了6毛錢。」

農業農村部數據顯示，10月15日-22日，雞蛋價格為9.74元一公斤，按月上漲1.8%，按年上漲22.0%，較去年同期貴逾兩成。

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產蛋雞存欄量偏低致供應緊張

10月並非雞蛋傳統銷售旺季，雞蛋價格突然大幅上漲，主要原因在於供給緊張。卓創資訊監測數據顯示，9月全國在產蛋雞存欄量約為11.64億隻，按月降幅0.98%，按年跌幅8.59%，處於近5年來最低水平。卓創資訊分析師劉梅表示，由於全國產蛋雞存欄量處於偏低水平，導致雞蛋供應量有限；再加上6月份雞苗補欄情況欠佳，10月新開產蛋雞數量減少，進一步加重貨源偏緊的局面。

此外，劉梅指出，在需求端方面，受前期持續降雨及快速降溫影響，北方蔬菜產量下降，造成蔬菜價格明顯上漲，是拉動雞蛋消費、刺激本月蛋價走高的另一重要因素。豬肉價格亦呈低價反彈之勢，但目前價格仍不高，對雞蛋價格的提振作用有限。

蛋價難下調 或降幅有限

劉梅續指，目前雞蛋價格上漲至階段性高位，下游經銷商高價採購心態趨於謹慎，多地雞蛋出現止漲走穩之勢；但各環節庫存仍然偏低，且相關替代品價格尚未出現下滑之勢，雞蛋需求仍然偏強，短期雞蛋價格或不易下跌，不排除仍存漲勢。

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值得一提的是，2019年10月底，雞蛋價格曾上漲至高位，但11月份迅速走低。不過劉梅分析指，今年蛋雞存欄量明顯低於2019年同期水平，且飼料價格高位對雞蛋價格形成底部支撐。後期隨著蔬菜上市，蔬菜價格或將回落，雞蛋價格雖有下調風險，但下降幅度或有限。

責任編輯：易燕丹

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