蔡英文稱願對話 陸國台辦斥惺惺作態、騙術極其低劣

台灣的蔡英文總統接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪時，表示願意和大陸對話，認為這是處理兩岸關係時，避免誤解、錯估、誤判的最佳途徑。大陸國台辦發言人馬曉燒今日（29日）批評，民進黨當局惺惺作態，偽造願意對話的假象，騙術極其低劣、可以休矣。

馬曉光指出，堅持一個中國原則和「九二共識」，是兩岸關係的大是大非問題，是檢驗是否真正有對話誠意、維護兩岸關係和平發展、維護台灣同胞利益福祉的試金石。

一中原則和「九二共識」 檢驗誠意試金石

他批評，民進黨當局「一方面向外部反華勢力搖尾乞憐，加緊投靠，配合外部勢力『以台製華』圖謀，出賣台灣同胞和中華民族利益」；另一方面又惺惺作態，偽造願意對話的假象，推卸謀「獨」挑釁的罪責，企圖誤導台灣民眾，欺騙國際社會。

他表示，2016年以來，民進黨當局否認「九二共識」，破壞兩岸對話基礎，關閉兩岸協商對話大門。當前台海形勢複雜嚴峻的根源，是民進黨當局與「台獨」分裂勢力加緊勾連外部勢力，赤裸裸販賣「兩國論」，不斷進行謀「獨」挑釁，這是民進黨當局有意為之、兩岸同胞都清楚的事實，不存在什麼「誤解、錯估、誤判」。

美台賭大陸不會做這事 美對台政策轉為「建設性清晰」

蔡英文首次證實美軍在台訓練 胡錫進評「作死」：美軍駐台是破底線（第三版）

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁