深圳地鐵保安被指「崇洋媚外」要乘客給外國人讓座 真相是什麼？（有片）

網傳影片顯示，在深圳地鐵列車上，一名保安要求乘客讓座予一位外國人，被其他乘客指「崇洋媚外」，隨即發生爭執。之後，深圳地鐵回應指，影片中的保安在巡查時發現一名外國乘客雙腿不時抖動，認為其身體不適，故詢問附近乘客是否方便讓座。保安公司對工作人員就服務意識不強、溝通能力差等，向乘客致歉，並將嚴肅處理。

至於被要求讓座的乘客陳先生表示，保安的理由是要發揚待客之道，但他剛做過手術，身體不舒服而未讓座，目前已報警。

保安以為外國乘客身體不適

綜合內媒報道，10月28日晚，一則深圳地鐵11號線內保安與乘客爭吵的影片在網絡熱傳。

影片中，地鐵上一保安情緒激動用手指著乘客大聲說，「我現在通知警務室」。在一乘客問其工號後，保安大聲回道，「你馬上下車通知警務室，你讓警務室跟我說，我不想跟你說，我怎麼崇洋媚外了？」並多次質問乘客，「我怎麼崇洋媚外了」要求乘客下車到警務室說。

一名男子回答：「那我反問你……」但還沒問完，就被保安打斷。有乘客試圖對保安進行勸阻。保安身後站著一名外國人，並沒有參與爭論。

影片中配文，「晚上加班回家很累了，在深圳地鐵11號線，有個座位坐下，一保安以應該表彰中國傳統好客之道多次要求我讓座給車廂裡站著的一外國人，旁邊大哥看不下去幫我說話，保安情緒激動要求大哥到警務室。」

10月29日，微博賬號「深圳地鐵」轉發了賬號「鵬祥智慧保安」發布的情況通報及道歉聲明，內容指，事件發生於28日晚，在地鐵11號線1102號列車上。當事安保人員郭某隸屬鵬祥智慧保安有限公司，於2021年10月14日入職後委派至地鐵11號線列車巡邏執勤。

調查中，該安保人員表示在列車巡查時發現一名外國乘客雙腿不時抖動，認為其身體不適（因語言不通無法確認），故詢問附近的乘客是否方便讓座。事件中，由於安保人員服務意識不強、溝通能力差，造成乘客質疑並誤解崇洋媚外，無法控制情緒發生爭吵。

針對當事安全員在事件處理中的不當行為，公司已按照相關規定進行嚴肅處理。同時，公司也將引以為戒，加強安保人員業務技能及服務意識的培訓教育。

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責任編輯：尹航

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