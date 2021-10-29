能源供應緊張蔓延至柴油 傳國家發改委召煉油廠開會

內地繼缺電、缺煤後，近期爆出柴油供應緊張，部分地方加油站出現限購情況。彭博報道，中國據稱向煉油廠徵詢解決能源危機的意見。

報道引述知情人士透露，國家發改委有關領導上周與國營煉油企業和私營煉廠舉行閉門會議，會上未作出任何決策。發改委未有回應。

知情人士表示，有關領導在會上問及煉油廠可否提高加工量生產更多成品油，能否增加柴油和汽油進口，以及能否以合理價格採購原油緩解通脹壓力。

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干預石油價格複雜

會上有官員還對中國最近將戰略石油儲備出售給國內煉油廠，表示關切。報道指出，有關舉措原為平抑油價上漲，卻收效甚微。

在克服疫情衝擊後，全球經濟復甦將油價推升至多年高位。盡管發改委近期多番出招，令煤炭期現貨價格大跌，但要影響國際石油市場就複雜很多，OPEC+產量恢復步伐減緩，冬季來臨前市場需求又在加劇。

中國上月首次釋放儲備原油，第一批戰略石油儲備（SPR）銷售規模較小，為738萬桶，約為中國半天的用量。

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調查：中國原油庫存量 近3年最低

彭博調查的石油市場觀察人士和衛星追蹤公司認為，由於油價上漲阻礙庫存回補，中國今年庫存在不斷減少。數據分析公司Kayrros表示，截至24日，中國原油庫存量為9.19億桶，約佔總庫存能力的59%，是2018年11月以來最低。其中國家戰略儲備約占3.45億桶，其餘為商業庫存。

責任編輯：林佩怡

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