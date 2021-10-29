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受賄逾10億 山西巨貪張中生獲改判死緩 法院：積極檢舉省級領導

國情動向 17:54 2021/10/29

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山西省呂梁市前副市長張中生涉受賄、巨額財產來源不明上訴案，今日（29日）在山西省高級人民法院公開宣判，張中生獲改判死緩。

對於受賄超過10.4億元（人民幣，下同）的張中生，由一審被判死刑、二審判死緩，法院方面解釋，張中生積極檢舉山西某省級領導的重大受賄犯罪線索，經查證屬實，構成重大立功；其家屬亦積極配合司法機關，追繳位於香港的涉案房產、車位，贓款贓物大部分追繳。

張中生（資料圖片）

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死緩期滿後囚終身 不得減刑假釋

據央視新聞，山西省高級人民法院今日公開宣判張中生上訴案，對其判處死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。在其死刑緩期執行二年期滿依法減為無期徒刑後，終身監禁，不得減刑、假釋；對張中生受賄所得贓款贓物及來源不明財產依法追繳，上繳國庫，不足部分繼續追繳。

法院二審審理查明：1997年至2013年，張中生利用擔任山西省中陽縣縣長、縣委書記、呂梁地區行署副專員、呂梁市委常委、副市長等職務便利，為有關單位和個人謀取利益，索取、非法收受有關單位和個人給予的財物，共計折合人民幣10.4億多元。還有巨額財產明顯超過合法收入，不能說明來源。

法院認為，張中生的受賄犯罪行為嚴重侵害國家工作人員的職務廉潔性，給國家和人民利益造成了特別重大損失，社會影響極其惡劣，論罪應當判處死刑。

家屬積極配合追繳在港涉案房產、車位

不過，法院認為，鑑於張中生認罪悔罪，到案後主動交代辦案機關尚未掌握的大部分犯罪事實，其本人及家屬積極配合贓款贓物追繳，涉案贓款贓物大部分追繳，其積極檢舉他人重大受賄犯罪線索，二審期間經查證屬實，構成重大立功，具有法定、酌定從輕處罰情節。

本案審判長、山西省高級法院副院長楊宏進一步透露，張中生積極檢舉山西某省級領導的重大受賄犯罪線索，二審期間經查證屬實。所檢舉犯罪在全省乃至全國范圍內有重大影響，構成重大立功。按有關規定，可以對他從輕處罰。此外，張中生家屬積極配合司法機關追繳位於香港的涉案房產、車位，贓款贓物大部分追繳。他表示，張中生具有法定、酌定從寬處罰情節。法院綜合考量全案犯罪事實和情節，對其改判。

楊宏又稱，二審期間，張中生檢舉他人的犯罪事實，有關部門進行大量查證工作。同時，有關機關還進行了涉香港財產的追繳工作。因此，二審審理的周期較長。

即將69歲的張中生，於2014年落馬，2018年被判死刑。當時報道稱，這名副廳級官員，創下新中國成立以來官員受賄額新高，同時是中共十八大後首名未涉及命案而被判死刑的貪官。其受賄紀錄之後被中國華融資產管理股份有限公司原黨委書記、董事長賴小民打破，賴小民受賄金額達17.88億，今年初被判死刑。

【賴小民案】破中國貪官紀錄　賴小民一審被控受賄近20億

責任編輯：林佩怡

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