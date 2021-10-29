習近平與約翰遜通話 籲中英妥善處理分歧

中國國家主席習近平今日（29日）與英國首相約翰遜通話，習指，中英關係要發展好，妥善處理分歧是關鍵，希望英方客觀看待中國的發展道路和制度。中方歡迎英方對華出口更多優質產品，拓展數字經濟、金融、創新等領域合作，將為英國企業在華合作提供便利，希望英方為中企提供公平、非歧視待遇。

習近平指，當前新冠疫情反覆，世界經濟艱難復甦，中英關係機遇和挑戰並存。中英同為聯合國安理會常任理事國和世界主要經濟體，應該保持良好溝通，加強合作，為全球早日戰勝疫情、實現發展繁榮作貢獻。他指互信、認知、妥善處理分歧是兩國關係的基礎和關鍵，希望英方尊重事實，全面客觀看待中國。

他強調，中方宣布碳達峰、碳中和目標，並提出一系列提高國家自主貢獻力度的舉措，意味著廣泛而深刻的經濟社會變革，需要循序漸進和付出艱苦努力。中方支持英方發揮《聯合國氣候變化框架公約》第二十六次締約方大會主席國作用，堅持共同但有區別的責任原則，促使各國將雄心轉化為實在的行動力。

約翰遜指，他非常珍視英中關係，贊同兩國在全球公共衛生、經濟復甦、反恐等重要問題上都擁有共識和共同利益，需加強坦誠對話、友好合作。英方願與中方深化經貿、教育、清潔能源等領域合作，歡迎中國企業赴英投資合作，願為中方企業提供開放的營商環境。雙方共同努力，推動關係取得更大發展。

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責任編輯：陳建錫