內地增59宗本土確診創本輪新高 鍾南山料疫情1個月內能控制

內地新冠肺炎疫情升溫，昨日（29日）新增59宗本土確診病例，創本輪疫情新高，分布在黑龍江、內蒙古、甘肅、北京及寧夏；另再多6宗本土無症狀感染。防疫措施升級，國鐵集團表示，堅決阻斷疫情通過鐵路傳播風險，停減涉疫地區旅客列車，停、限涉疫地區車站進京車票發售。

中國工程院院士鐘南山表示，當前處於新冠病毒的活躍期，內地局部地區出現小規模聚集性疫情和零星散發病例，但相信在不到一個月時間，就能夠得到非常有效的控制。他又預計今年底左右，中國疫苗接種率達80%以上。

據國家衛健委通報，內地昨日新增78宗新冠肺炎確診病例，其中19宗為境外輸入，59宗為本土確診。

黑河戶籍健康碼變「黃碼」 內蒙再有官員被免職

新增的本土確診病例當中，黑龍江佔最多，有26宗，均在黑河市。即日起黑河市戶籍人員健康碼變為「黃碼」，直至本輛疫情形勢穩定；若長期在外居住、工作已離開本地的黑河市戶籍遇到困難，可以提出修改，黑河市疾控中心將按情況予以恢復「綠碼」。

黑龍江省文化和旅遊廳昨發布通知，即日起嚴格執行跨省旅遊經營活動管理「熔斷」機制，立即暫停該省旅行社及在線旅遊企業經營跨省團隊旅遊及「機票+酒店」業務，暫停經營旅遊專列業務。

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另一疫情重災區的內蒙古，本輪累計本土確診病例達155宗。昨日新增的19宗本土確診個案，阿拉善盟額濟納旗佔18宗、錫林郭勒盟二連浩特市1宗。阿拉善盟再有官員被問責，文化旅遊廣電局局長兼盟文物局局長孫建軍，因履職不力，推動疫情防控相關工作不到位，被免去職務。

其餘新增本土確診病例的包括甘肅11宗、北京2宗、寧夏1宗。至於新增的6宗本土無症狀感染，4宗來自山東日照市、黑龍江、寧夏各1宗。

此輪疫情至今已波及14省區市。國鐵集團表示，為減少人員流動，在保證各主要方向旅客出行基本需求下，調整旅客列車開行總量，及時減少長途普速旅客列車數量；停減涉疫地區旅客列車，停、限涉疫地區車站進京車票發售；不向中高風險地區或14日內有本土新增病例的城市，開行旅遊列車；對停開、停售前已售出的相關車票，免費退票。

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任編輯：林佩怡

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