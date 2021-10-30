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王毅斥美企圖在台灣問題搞突破 若一意孤行必付代價

國情動向 11:58 2021/10/30

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中美在台灣議題上角力不斷，國務委員兼外長王毅周四（29日）在羅馬參加二十國集團（G20）峰會期間，批評近來美國等個別國家，企圖在台灣問題上搞突破，破壞台海和平穩定等，警告若一意孤行，必將為此付出應有代價。

美國國務卿布林肯日前發表聲明，支持台灣參與聯合國體系，鼓勵聯合國成員國一同支持台灣「積極、有意義地參與到整個聯合國系統和國際社會」。

京駁布林肯：美若續打台灣牌 必造成顛覆性巨大風險

布林肯籲支持台灣參與聯合國 華使館：為台獨撐腰不會得逞

據外交部網站，王毅答記者問時回應稱，「世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土的一部分，這已經成為國際社會的普遍共識，也是各國共同遵守的國際關係準則」。

他強調，一個中國的歷史和法理事實不容挑戰，14億中國人民推進祖國和平統一的進程不可阻擋。「台灣的未來除了與大陸實現統一，沒有其他的前途」。又指「台灣除了作為中國的一部分，沒有其他的國際法地位」。

王毅說，1971年，聯合國大會以壓倒性多數通過第2758號決議，決定恢復中國在聯合國的合法席位，已經從政治上、法律上和程序上徹底解決了中國在聯合國以及國際機構中的代表權問題。

最後，他批評近來美國等個別國家企圖在台灣問題上搞突破，違背了其同中國建交時所做的政治承諾，無視廣大會員國在2758號決議中表達的共同意志，是對聯合國憲章宗旨和原則的損害，也是對台海和平穩定的破壞。「他們在50年前就阻攔不了一個中國原則，在21 世紀的今天更不可能得逞。如果一意孤行，必將為此付出應有的代價」。

美台賭大陸不會做這事 美對台政策轉為「建設性清晰」

蔡英文稱願對話 陸國台辦斥惺惺作態、騙術極其低劣

責任編輯：林佩怡

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