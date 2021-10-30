【新冠溯源】美情報機構指責北京阻全球調查 中方斥政治鬧劇

中美再就新冠溯源問題角力。美國國家情報總監辦公室（ODNI）周五（29日）公布最新的新冠起源解密報告，表示可能永遠無法確定新冠病毒的起源，並指最有可能需要中國的合作，才能對新冠起源做出最終評估，但報告批評北京繼續阻撓全球調查，拒絕分享信息。

外電引述中國駐美國大使館發言人劉鵬宇批評，美國靠情報機構而非科學家調查新冠病毒起源，完全是一場政治鬧劇。

美國國家情報總監辦公室這份報告，是拜登政府在8月發布的90天調查報告的更新。報告指出，對於新冠病毒如何首次感染人類的問題，自然起源和實驗室洩漏都是合理的假說。但對於哪種可能性更大或是否可以做出明確評估，分析師意見分歧。報告又反駁新冠病毒起源於生物武器的說法，又認為它根本不是經過基因工程改造。

報告指出，美國機構和全球科學界缺乏早期病例臨床樣本或流行病學數據的完整理解，如果出現更多證據，可能重新審視這一不確定的結論。

報告認為，最有可能的是，必須要有中國的合作才能就新冠病毒起源做出結論性的評估，指責北京繼續阻礙全球調查，抵制分享信息，並責怪包括美國在內的其他國家。

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京批情報機構溯源 破壞基於科學調查

路透引述中國駐美大使館發言人劉鵬宇在電郵中說，美國依靠其情報機構而不是科學家來調查新冠病毒的起源，完全是一場政治鬧劇。他批評，這只會破壞基於科學的溯源調查，並阻礙全球尋找病毒來源的努力。

中方曾表示，美國抹黑中國洗刷不了自己，敦促美國停止利用溯源問題政治操弄。又指美國政府通過情報機構搞所謂的溯源報告，是為了推卸美國自身抗疫失敗責任、向中國甩鍋推責。中國將繼續支持和參與全球科學溯源，堅決反對任何形式的政治操弄。

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責任編輯：林佩怡

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