因樓價跌「維權」 武漢小區多名業主被拘

近期內地樓市降溫，據湖北公安執法公開平台顯示，武漢一個小區有多名業主日前因樓價跌而「維權」，遭當地警方行政拘留。

據湖北公安執法公開平台日前刊出行政處罰決定書，指本月22日下午，武漢東湖新技術開發區左嶺街中海光谷東麓小區大量業主因樓價降價利益受損為由，到武漢市人民政府門口周邊聚集，採取喊口號、舉標語等方式擾亂公共場所秩序。

決定書指出，上述業主通過微信群內約定維權信息，違法行為人高某（男，29歲）在微信群內收集相關業主提供的信息，並擔任收集組組長。26日，高某被傳喚至公安機關接受詢問。27日，警方決定對高某行政拘留10日。

中國網報道，多人同樣因為上述維權而被查獲，23日有5男2女被警方行政拘留5日。

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開發商促銷跌價2-3成 官方稱未違規定

有網民表示，中海光谷東麓項目開發商惡意降價促銷，10月15日樓盤（每平方米）均價暴跌3000多元，降價幅度約在20至30%，質疑衝業績隨意降價，嚴重損害老業主的利益，指老業主多為留漢大學生、年輕白領等，「前腳湊夠了家裡集齊的首付款辦完貸款，後腳就遭遇到房價大跳水」，「一夜之間比起新客戶多背負二三十萬貸款」。

東湖新技術開發區管委會回覆稱，關於投訴人反映的降價問題，該行為未違反《商品房銷售管理辦法》相關規定。

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責任編輯：林佩怡

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