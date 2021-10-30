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內地14省有本土病例 衛健委：黑龍江屬新疫情 有擴散風險

社會熱點 16:19 2021/10/30

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內地新冠肺炎疫情反彈，國家衛健委今日（30日）表示，近14天有14個省份有新增本土個案，當前疫情仍呈快速發展態勢，防控形勢嚴峻複雜。而近期黑龍江黑河疫情，由新的境外輸入病毒引起，已發生社區傳播，並有擴散外溢風險。

值得注意的是，由於本輪疫情有不少患者是長者，重症比例比歷次疫情都偏高。

在國務院聯防聯控機制發布會上，國家衛健委疾控局副局長吳良有指出，本輪疫情點多、面廣、線長。

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北京等地5地疫情平穩 黑河已發生社區傳播

其中，內蒙古額濟納旗自25日以來連續4天未再發現溢出外地病例，疫情擴散外溢風險已有效管控。湖北、湖南、四川、貴州、陝西等省份連續4天以上沒新發病例，疫情正得到有效控制。北京、河北、山東、青海、寧夏等省份疫情基本平穩。甘肅近期病例主要從集中隔離點發現，個別地區在社區篩查中發現零星病例，將加快感染源調查和傳染源管控，盡快切斷社區傳播鏈條。

至於黑龍江黑河疫情，自27日報告以來發展迅速。根據目前流調和病毒測序結果，本次疫情與近期內蒙古、甘肅等省區的本土疫情均無關聯，是新的境外輸入病毒引起的疫情。目前新增病例主要在全員篩查和主動就診發現，提示當地已發生社區傳播，並有擴散外溢風險。

他指出，本輪疫情暴露出一些地方思想上鬆懈麻痺、常態化防控應急準備不足、責任落實不到位等薄弱環節。隨著天氣轉冷，周邊國家疫情流行加劇，全國特別是口岸地區應進一步嚴格落實常態化疫情防控措施，加強高風險人群篩查和閉環管理，強化疫情監測，及時採取果斷措施，嚴防出現多點爆發流行的局面。

長者佔4成 重症比例偏高

另外，據國家衛健委醫政醫管局監察專員郭燕紅表示，本輪疫情是Delta變種病毒感染，傳播速度比較快，感染風險比較高；由於涉及老年旅遊團，這次60歲以上長者感染比例較高，佔比達40%，以往疫情平均比例為18.5%，加上一些長者有基礎病，因此這次重症的比例比歷次疫情都偏高。

國家衛健委發言人米鋒稱，要全力推進各項防控措施提質提速；充分發揮核酸檢測和流調隊伍作用，確保風險人群及時有效排查管控；堅決做到應隔盡隔、限時隔離、規範隔離，嚴格社區封控人員足不出戶，及時切斷疫情傳播鏈；嚴把外防輸入的各個關口，堅決防範新的疫情輸入；繼續推進疫苗接種工作。

責任編輯：林佩怡

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