中疾控：接種新冠減活疫苗第三針 1個月後抗體約升5倍

據國家衛健委新聞發言人米鋒表示，截至昨日，內地累計接種超過22.62億劑次新冠疫苗，逾10.7億人完成全程接種（兩針）。

對於內地多地開展接種加強針，中國疾控中心免疫規劃首席專家王華慶表示，通過增加接種疫苗劑次，可以快速提高抗體水平。他指，目前研究可見，有的滅活疫苗接種完第三針之後滿1個月，與第二針滿1個月後相比，抗體水平約提升5倍，有的可能會更高一些。

他又強調，目前所有疫苗對前期出現變種病毒引起的發病，仍有保護作用，特別是對重症的保護更明顯。

3至11歲接種逾353萬劑次

另外，國家衛健委疾控局副局長吳良有表示，根據科研攻關組疫苗研發專班的專家論證意見，新冠病毒滅活疫苗在3至11歲人群中的安全性和免疫原性，與18歲以上的人群沒有顯著性差異。

目前國藥中生北京所、武漢所新冠病毒滅活疫苗和科興中維新冠病毒滅活疫苗，已經獲准在3至17歲人群中開展緊急使用；疫苗接種目標人群由12歲以上調整為3歲以上。衛健委將繼續按照知情同意自願的原則，積極引導3至11歲適齡無禁忌人群「應接盡接」，力爭12月底前完成全程接種。

各地正陸續啟動3至11歲人群接種工作，截至目前已接種超過353萬劑次。

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責任編輯：林佩怡

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